نمایشگاه دفاع مقدس و مانور آزادسازی سوسنگرد در کرج برگزار می شود

نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های هفته دفاع مقدس در کرج گفت: برگزاری رژه، نمایشگاه و مانور آزادسازی سوسنگرد را برنامه های محوری این هفته در کرج خواهد بود.

وی گفت: رژه در کرج با مسئولیت ارتش و در شهرستان ها با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود و در شهرستان های کوچک به صورت صبحگاه مشترک برگزار می شود.

ادیبی در خصوص برگزاری نمایشگاه و مانور گفت: این نمایشگاه و مانور در میدان امام خمینی برگزار می شود و از 31 شهریور ماه به مدت یک هفته دایر خواهد بود.

وی رونمایی سومین اطلس، برگزاری هم اندیشی، حمایت از انتشار چند عنوان کتاب دفاع مقدس و تجهیز کتابخانه های عمومی به کتب دفاع مقدس را از دیگر برنامه های این هفته ذکر کرد.

چاپ و توزیع نشریه خروش البرز پنج و برگزاری سالگرد شهدای گمنام در نورالشهدا از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است که ادیبی به آنها اشاره کرد.

