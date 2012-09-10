همایش امر به معروف و نهی از منکر در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه هرسین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه هرسین در این همایش، امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی از واجبات دانست و گفت: با انجام این فریضه ی الهی مشکلات جامعه حل و انشاالله شاهد مدینه ی فاضله ای در شهرمان باشیم.

غلامعلی یاربیگی افزود: هدف اصلی اصلاح وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حوزه استحفاضی ازطریق هدایت ترغیب آحاد مردم در عمل به معروفات و نهی آنان از منکرات با استفاده از اطلاع و آگاهی نیروهای بسیج است که باید در چهارچوب دستورالعمل های اجرا و سلسله مراتب امر به معرف و نهی از منکر باشد.

یاربیگی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند ((امروز امر به معروف و نهی از منکر هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت انقلابی سیاسی ماست )) لزوم اجرای برنامه های امر به معروف و نهی از منکر را در شهرستان یادآور شد.

لازم به ذکر است، در این مراسم وظایف فرماندهان پایگاه ها که مصوب در ابلاغ خط مشی های استان به سلسله مراتب پایگاه های بسیج مساجد و محلات می باشد یاد آور شد.

همچنین در این همایش راه کار های ترویج معروفات و بازداشتن از منکرات اولویت دار در سطح حوزه ها و رسیدن به راه کارهای مؤثر تر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بسیجیان شهرستان ثلاث جزو پیشگامان کشور در تبعیت از ولایت فقیه هستند

پایگاه اطلاع رسانی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه: مسئول طرح صالحین ناحیه مقاومت بسیج ثلاث باباجانی گفت: پیروی از منویات روشن و مبین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک شاخص است.

ششمین نشست تربیتی بصیرتی هیئت عاشقان ولایت شهرستان ثلاث باباجانی با حضور فرماندهان حوزه ها و پایگاه ها و بسیجیان کادر ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثلاث باباجانی درسالن ارشاد شهرستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش ملا محمد براتی امام جمعه بخش ازگله و سرمربی طرح صالحین شهرستان ثلاث باباجانی در این نشست بر پیروی از منویات روشن و مبین مقام معظم رهبری به عنوان شاخص اصلی و اساسی تاکید کرد.

وی بسیجیان این شهرستان را جزو پیشگامان کشور در تبعیت از ولایت خوانده و از مردم اورامات به عنوان پیروان حقیقی راه امام و رهبری نام بردند.

افزایش توانمندی بسیجیان در اردوی آموزش یک روزه سرپل ذهاب

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: بسیجیان باید با الگو گیری از ائمه، تقوا را سر لوحه اعمال خود قرار دهند.

در قالب سری برنامه های بسیج جهت افزایش توان رزمی نیروهای بسیجی شهرستان سرپل ذهاب امروز سومین مرحله از گردهمایی های گردان های واکنش سریع با حضور گردان امام حسین (ع) در میدان تیر روستای بریموند سرپل ذهاب در حال انجام است.

در این مراسم که بیش از 130 نفر از بسیجیان گردان ویژه واکنش سریع امام حسین (ع) حضور دارند فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب با تشکر از حضور فعال بسیجیان در تمامی فراخوانی ها و مراسمات خاطر نشان کرد: امروز کشور ما از همه طرف و به تمامی شیوه های ممکن مورد هجوم قرار گرفته است و این وظیفه ما بسیجیان است که خود را آماده نگه داریم تا در صورت بروز هرگونه تهدید به مقابله برخیزیم.

قنبری در ادامه افزود: شما بسیجیانی که امروز در قالب گردان واکنش سریع امام حسین (ع) دور هم جمع شده اید نام گردان خود را از کسی گرفته اید که برای تمامی مسلمانان جهان الگوی به تمام معنا از ایثار، گذشت و فداکاری است.

وی گفت: امام حسین (ع) حتی در سخت ترین دوران و در کربلا نیز از نام و یاد خداوند متعال غافل نبود وهمواره عمل به دستورات الهی را مهم ترین ماموریت خود می دانست.

وی در پایان ابراز داشت: امروز نوبت شما بسیجیان مومن است تا با پیروی از امام حسین (ع) علاوه بر الگو سازی برای دیگر افراد جامعه به تکلیف خود که حراست همه جانبه از آرمان های انقلاب است عمل کنید.

لازم بذکر است که علاوه بر تیراندازی، انجام تاکتیک‌های رزمی نیز در این گردهمایی یک روز تدریس می شود.

بسیج سازندگی برای رفع محرومیت از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند

فرمانده سپاه ناحیه صحنه گفت: بسیج سازندگی برای رفع محرومیت از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند.

سرهنگ فرج اله رحمتی از اقدامات انجام شده در اردوهای طرح جهادی هجرت 3 گزارش داد و گفت: تاکنون بیش از 3 میلیارد ریال اعتبار به این طرح جهادی اختصاص داده شده و 700 نفر روز در این اردوها شرکت کرده اند.

وی افزود: این طرح یکی از جبهه های بی ادعای تلاش و کار است و بسیج سازندگی برای رفع محرومیت از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند.

فرمانده سپاه ناحیه صحنه تاکید کرد: تاکنون 2 مسجد توسط جهادگران طرح هجرت ساخته شده و 16 مسجد نیز بازسازی شده اند.