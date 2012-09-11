ژیمناستیک، شنا، طناب زنی، تنیس روی میز و دو و میدانی ورزش های تخصصی مقطع ابتدایی

محسن حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: ورزش های ژیمناستیک، شنا، طناب زنی، تنیس روی میز، دو و میدانی ورزش هایی هستند که دانش آموزان در طول تحصیلشان در مقطع ابتدایی فرا می گیرند.

وی افزود: رشته تخصصی دوم ابتدایی ها ژیمناستیک، سوم ابتدایی شنا، چهارم طناب زنی، پنجم تنیس روی میز و ششم ابتدایی دو و میدانی است.

حلاجی درباره ورزش های تخصصی مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز توضیح داد: با توجه به برنامه درسی ملی ورزش های تخصصی این مقاطع باید در شورای عالی برنامه ریزی درس تربیت بدنی مطرح شود و پس از بررسی به تصویب برسد.

سرپرست تربیت بدنی آموزش و پرورش ادامه داد: در سالهای اخیر توجه ما در مقطع راهنمایی و دبیرستان به ورزش های گروهی همچون فوتبال، بدمینتون، والیبال، بسکتبال بوده است که در دوره راهنمایی دانش آموز دوره مقدماتی و در دبیرستان دوره پیشرفته را طی می کند.

وی درباره اجباری بودن آموزش شنا و همچنین نبود استخر کافی در شهرستان ها توضیح داد: ممکن است در برخی از استان ها آموزش و پرورش صاحب استخر نباشد که در این استان ها باید با هماهنگی سایر دستگاهها از امکانات ورزشی سایر ارگانها استفاده کرد.

