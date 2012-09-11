دولت در راس هرم اقتصاد مقاومتی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر عباس فلاحی باباجان امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین سلاح مقابله با تحریم به شمار می آید،عنوان کرد: شکست سیاست های تحریمی نظام استکبار بر علیه ایران با منویات مقام معظم رهبری تحقق پیدا کرد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر در کشور مبنی بر مبارزه با سود جویان اقتصادی تصریح کرد: دولت نباید اجازه هرگونه اختلاس های مالی و بانکی را به سود جویان بدهد و موجب کم رنگ شدن اعتماد مردم به سیستم اقتصادی کشور شود.

فلاحی اظهار داشت: مردم به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی درتشکیل یک اقتصاد بر پایه اسلام و خنثی سازی تحریم هایی که آمریکا برای منزوی کردن ایران در بعد اقتصادی و نهایتا گردن نهادن به سیاست های استعماری بر ایران تحریم کرده است ایفا می نماید.

نماینده مردم اهر وهریس در مجلس به دستاورد های مهم ایران در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد اشاره کرد و گفت: ریاست این اجلاس و میزبانی آن فرصت بسیار مهمی برای اثبات توانایی های ایران در ایجاد یک نظام اسلامی با محوریت ضد استعماری و رعایت همه جانبه حقوق بشری بود.

فلاحی به تشریح علل ارتباط میان انسجام ملی و اقتصاد مقاومتی پرداخت واظهار داشت: نباید اقتصاد مقاومتی را به صورت یک بخش جداگانه تلقی کرد و مهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر تفکر غلط وابستگی بر اقتصاد جهانی است در حالی که ایران بعد پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر تولیدات نفتی و غیر نفتی در برابر تحریم ها ایستادگی کند.

وی تشریح کرد: باید فشارهای خارجی مانند تحریم اقتصادی و نیز فشارهمه نیروهایی داخلی که زمینه و بستر مناسب را برای تحقق اهداف سیاستهای فشار خارجی‌ها فراهم می‌کنند، ازبین برد.

سرمایه‌گذاری در واردات کالاهای مصرفی وتوزیع این کالاها به جای تولید داخلی همان نیروهایی هستند که به اقتصاد ملی ضربات جبران ناپذیری وارد می‌کنند.

عباس فلاحی به ویژگی های ایجاد نظام اقتصاد مقاومتی با حمایت مقام معظم رهبری در کشور اشاره و گفت: ذخایر ملی مانند نفت خام سرمایه ای برای نسل های آینده محسوب می شود ودیگر زمان آن رسیده تا انرژی صلح آمیز هسته ای را جایگزین آن کنیم.