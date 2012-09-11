به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های “اشراق“ ساعت 11:40، سخنرانی رحیم پور ازغدی در برنامه “طرحی برای فردا“ ساعت 17:50، مداحی و پخش سخنرانی حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر از مهدیه تهران تولید شده در گروه فرهنگ و معارف اسلامی ساعت 11 روز چهارشنبه 22 شهریور از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی “سپیده“ به کارگردانی و تهیه کنندگی سید روح اله حجازی ، صبح روز شهادت ساعت 9 صبح از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم از این قراراست که : حسین و فیروزه شش سالی است که ازدواج کرده اند. حسین مهندس سد است و فیروزه هم در آزمایشگاه مشغول به کار هست . هر دو همدیگر را عاشقانه دوست دارند تا اینکه فیروزه به تازگی متوجه آثار مریضی در خود می شود و پخش مداحی و میان برنامه “روز خدا” نیز در روز شهادت در فواصل برنامه‌های شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

ویژه برنامه‌های شبکه دو سیما در روز شهادت امام جعفر صادق (ع) ساعت 9 و 19 از این شبکه پخش می شود و در فواصل برنامه مراسم عزاداری روی آنتن خواهد رفت.

ویژه برنامه شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی ، سه شنبه شب ساعت 20:30 و صبح چهارشنبه ساعت 9 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

این برنامه به تهیه کنندگی میثم آقابیگی به طور زنده از آستان مقدس امامزاده علی بن امام محمد باقر (ع) در مشهد اردهال با حضور کارشناسان مذهبی (حجج اسلام محمدی و دکتر عابدی) و مداحی محمود شریفی به زندگینامه ، شرایط دوران زندگی و امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌پردازد.

مراسم عزاداری از آستان مقدس امامزاده علی بن امام محمد باقر (ع) نیز به طور مستقیم از این شبکه پخش می‌شود. برنامه 30 دقیقه ای “مثل باران” به تهیه کنندگی سعید عباسی چهارشنبه ساعت 16:25 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این برنامه به معرفی تعدادی از شاگردانی که در مکتب امام صادق در علوم مختلف پرورش یافته اند ، پرداخته خواهد شد.

برنامه “ سمت خدا “ به تهیه کنندگی عبدالمجید رکنی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی ، چهارشنبه ساعت 13:30 به موضوع وصایای امام جعفر صادق(ع) می‌پردازد.

گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیما دو ویژه برنامه “ هزار و یک شب “ و “ معرفت “ را برای پخش در شب شهادت امام صادق (ع) تدارک دیده است.

برنامه “ معرفت “ در ساعت 21:15 سه شنبه 21 شهریور، با اجرای دکتر پرتوی زاده در گفتگو با دکتر مهدوی‌راد و دکتر خضری به بررسی زندگی امام جعفر صادق (ع) می‌پردازد.

برنامه “ هزار و یک شب “ نیز در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) با حضور کارشناسان به بررسی چگونگی مواجه امام صادق (ع) با جریان‌های فکری زمانه می‌پردازد. مجید معارف و سید علیرضا واسعی به عنوان مهمان در این برنامه حضور خواهد داشت.

پخش گزارشی از رونمایی کتاب 8 جلدی “ امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت “ از دیگر بخش‌های این برنامه است. “هزار و یک شب“ به تهیه کنندگی علیرضا حائری 21 شهریور ساعت 23:15 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

سخنرانی آیت الله جوادی آملی با موضوع بررسی شخصیت امام جعفر صادق (ع) روز چهارشنبه 22 شهریور ساعت 8 صبح از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. گروه تامین برنامه شبکه چهار نیز سخنرانی آیت الله جوادی آملی و فیلم سینمایی “ به رنگ حضور” را برای پخش در این روز در نظر گرفته است.

فیلم سینمایی “ به رنگ حضور “ به کارگردانی مهدی تبریزی چهارشنبه ساعت 20:30 از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. این فیلم داستان رزمنده جانبازی به نام آقای رفعت است که مسئولیت حسینه ای با او سپرده می شود اما به علت کمبود هزینه لازم جهت تکمیل شدن و آماده کردن آن برای مراسم عزای امام حسین (ع) در ماه محرم فکر و خیال آقای رفعت را درگیر کرده است.

“ بغض بقیع “ ، “ پیشوای صادقان “ و “ سفر به سرزمین یوسف “ عنوان ویژه برنامه های گروه معارف شبکه تهران است که روزهای سه شنبه 21 و چهارشنبه 22 شهریور ماه بر روی آنتن می‌رود.

همچنین از غروب شامگاه سه شنبه 5 آیتم نوحه و مداحی با صدای حاج محمد رضا طاهری ، حاج حسن خلج و حاج محسن عرب خانی تا غروب روز چهارشنبه در میان برنامه های شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه “وصال“ با موضوع شهادت امام جعفر صادق (ع) و دستاوردهای ایشان در زمان ولادت بر امت و با حضور کارشناسان مذهبی همچون حجج الاسلام ابوالقاسم علیدوست و حمید رفیعی و مداحی روز چهارشنبه ساعت 9:15 از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

“خانه مهر“ عنوان برنامه دیگری از شبکه آموزش است که در خصوص اهمیت تحقیق و کسب دانش و معرفی شاگردان امام جعفر صادق (ع) مباحثی مطرح می‌شود که می‌توانید ساعت 22 روز چهارشنبه بیننده آن باشید.

شبکه‌های جام جم نیز برنامه های تولیدی و تامینی خود را با حال و هوای سالروز شهادت به بینندگان خود در سراسر جهان تقدیم می‌کند.

برنامه‌های “ فرشته های آسمان” ، “صبح ایران “ و “ مشاعره مناسبتی” و فیلم های “ چراغی روشن ، چراغی خاموش “ و “ شاید برای شما هم اتفاق بیافتد “ روز چهارشنبه 22 شهریور ماه با ایرانیان خارج از کشور هم نوا می‌شوند.

“برنامه رواق“، “ضریح آسمانی“، “نوبت پنجره ها“، “سخنرانی آیت الله ناصری“، “سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی“ و “وصال“ از جمله برنامه‌های ویژه شهادت امام جعفر صادق (ع) شبکه قرآن و معارف سیما است.