تصویر غول پیکرترین یدک کش دنیا/ قدرت بیشتر برای بلندکردن موشک و شاتل

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالیکه هرسال تلفنهای هوشمندی به دامنه محصولات فناوری اضافه می شوند، یدک کش ناسا به عنوان ماشینی برای حمل و نقل موشکها و شاتلهای فضایی به قدری فعالیت بی نقصی داشته که سازمان فضایی آمریکا هیچ دلیلی برای تعویض آن نمی بیند، این یدک کش از دهه 1930 تاکنون فعالیت کرده و هیچ ماشینی ساخته نشده است که بتواند بهتر از آن عمل کند.

یدک کش ناسا در مرکز فضایی کندی مستقر است و موشکها را به سکوهای پرتاب بین ساختمان مونتاژ VAB و سکوی پرتاب منتقل می کند. طی 47 سال گذشته این یدک کش فضاپیماهای بسیاری را به سکوی پرتاب منتقل کرده و به جای آنکه به موزه منتقل بشود هنوز فعال و قرار است به زودی عملیات به روز رسانی و ارتقای آن آغاز شود تا بتواند طی دهه آینده موشکهای بزرگی را به سکوی پرتاب منتقل کند.

پیش از این موشکها در محل سکوی پرتاب ساخته می شود و در هوای خشک و آفتابی نیومکزیکو آزمایش می شد اما هوای فلوریدا مرطوب و در معرض طوفان است از این رو در زمان مأموریتهای آپولو باید این فضاپیما ها در ساختمان مونتاژ VAB ساخته می شدند و سپس به سکوی پرتاب منتقل می شدند.

حرکت موشک ساتورنV به سمت سکوی پرتاب که فالسه ای 6.43 کیلومتری تقلی می شود، کار چندان ساده ای نیست، این امر نیاز به یک ماشین با اندازه ای بی سابقه دارد که بتواند وزن این موشک را تحمل کرده و از سوی دیگر کاملا ثابت باقی بماند.

این یدک کش به طول 39.92 ، عرض 34.44 متر و ارتفاع 6 تا 7.92 متر ساخته شده است که وزن آن به 2 هزار و 750 متر می رسد. این ماشین به یک جاده ویژه نیاز دارد تا بتواند وزن آن را تحمل کند و اطمینان حاصل شود که هیچ جرقه ای هنگام حرکت کف فلزی آن با زمین صورت نمی گیرد. این غلطکهای فلزی که روی زمین حرکت می کنند 2 متر و 28 سانتیمتر طول و 0.45 متر عرض و هرکدام 1.1 تن وزن دارند.

این یدک کش بزرگترین وسیله نقلیه است که تاکنون در زمین ساخته شده است.

انتخاب عبارت crawler برای این یدک کش با هوشمندی صورت گرفته است، چرا که این ماشین بار حائز اهمیت خود را با سرعت 2 کیلومتر در ساعت حمل می کند.

پس از سال 2003، این نخستین به روز رسانی و ارتقایی است که برای این یدکش صورت می گیرد و پس از تکمیل این فرآیند، قدرت این ماشین برای بلند کردن موشکها و شاتلها افزایش می یابد.