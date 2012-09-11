فعالیت 4 سینما در خراسان جنوبی/غفلت در زیر ساخت فرهنگی شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، سینما پدیده ای است که تحولی اساسی در دنیا به وجود آورد، رنگ و بوی خاصی به هنر بخشید، سینما پس از موسیقی، هنرهای ترسیمی، ورزش و حرکات نمایشی، ادبیات و هنرهای دستی و تجسمی به عنوان هنر هفتم یاد می شود، هنری که در خدمت اشاعه شش هنر دیگر قرار دارد.

وضعیت سینماهای خراسان جنوبی مطلوب نیست هرچند این امر نه تنها در استان ما بلکه در سایر نقاط کشور نیز مشاهده می شود و در این بین تنها سهم سینماها، رکود نسبی تماشاگر و خالی بودن گیشه ها است که این امر نیازمند توجه بیشتر دولت و البته بخش خصوصی به این بخش هنری اثرگذار است.

در حالی که جمعیت خراسان جنوبی از سال 85 تا کنون 0.81 درصد افزایش یافته اما توسعه اماکن فرهنگی از جمله سینماها بی نصیب از افزایش مانده و به فراموشی سپرده شده است.

تنها سه شهرستان خراسان جنوبی سینما دارد

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: استان فرهنگی خراسان جنوبی با جمعیت بیش از 40 هزار دانشجو و نرخ جمعیت جوان تنها در سه شهرستان سینمای فعال دارد.

سیدعلی زمزم با اشاره به اینکه هم اکنون دو سینما در بیرجند، یک سینما در فردوس و یک سینما در قاین فعال است، افزود: برای ایجاد سینما در شهرستان نهبندان اقدام شده و پرونده تغییر کاربری ملک مورد نظر در انتظار پاسخ مسئولان است.

وی با بیان اینکه تاسیس سینما از وظایف ارشاد نیست، اظهار داشت: بخش خصوصی باید در راستای افزایش مخاطبان و ایجاد فضاهای مناسب سینمایی در شهرستان ها اقدام کنند.

سهم هر 560 شهروند یک صندلی از سینما/ فروش سینماهای استان تنها 64 میلیون

زمزم با بیان اینکه سرانه صندلی در سینماهای استان به ازای هر 560 نفر یک صندلی است، ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و 350 صندلی سینمایی در استان وجود دارد.

وی به میزان فروش و اکران فیلم در سینماهای استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 60 فیلم در سینماها اکران شده که 64 میلیون تومان از فروش بلیت عائد سینماها شده است.

زمزم فرسوده بودن سینما و عدم اکران فیلم های پرمخاطب و به روز را از دلایل کم رونقی سینماهای استان دانست و افزود: بهره برداران سینما باید برای جذب بیشتر مخاطب، فیلم های پرفروش را همزمان با سایر نقاط کشور اکران کنند.

بهسازی سینما فردوسی با 600 میلیون تومان اعتبار آغاز شد

وی به بهسازی سینماهای بهمن بیرجند و قدس فردوس در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بحث بهسازی سینما فردوسی در دستور کار بوده که با تامین اعتبارات لازم این امر محقق می شود.

زمزم اعتبار بهسازی این سینما را بالغ بر 600 میلیون تومان برآورد کرد و بیان داشت: با توجه به فرسوده بودن سینما فردوسی بحث بازسازی آن مطرح شده که در صورت توافق اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

وی گفت: در صورت موافقت با بازسازی سینما پیشنهاد شده در این مکان مجتمع سینمایی با اماکن تجاری و چند سالن سینمایی ایجاد شود.

فرسودگی سینماها و نبود پارکینگ عامل بی رونقی سینماهای استان

یک شهروند بیرجندی با اشاره به فضای مناسب و مخاطب پسند بودن فیلم ها اظهار داشت: برای پویایی سینماهای استان بحث مخاطب شناسی و عرضه فیلم های مناسب ضروری است.

محسن پاکدل تبیلغات مناسب را زمینه ساز جذب مخاطب برشمرد و گفت: متاسفانه در شهرستان بیرجند تبلیغات مناسبی صورت نمی گیرد و فیلم های سینما به روز نیستند.

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی عدم استقبال مردم از فیلم های سینمایی در استان را ‌کمبود سالن نمایش و نبود کیفیت در اغلب سالن‌ ها، تکثیر فیلم و فروش آن در بازار و علاقه به دیدن فیلم در محفل خانوادگی می داند.

فاطمه انوری با بیان اینکه سینماهای بیرجند در مکان های مناسبی تعبیه نشده اند، گفت: نبود پارکینگ مناسب خودرو، ساختمان قدیمی سینما، صندلی های فرسوده، نبود جذابیت از جمله دلایل کم رونقی سینما های استان است.