ادعاهای عزیزی علیه فروزنده/ ماجرای غیبت‌ چندماهه معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در تاریخ هفتم خردادماه سال جاری در اقدامی ناگهانی به تغییر و جابه جایی گسترده معاونین خود دست زد.

در این خصوص، رئیس جمهور در احکام جداگانه ای، بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کرد. عزیزی از زمان مسئولیتش اقداماتی انجام داده است که در ذیل بخشی از آنرا مرور می کنیم.

ظاهرا براساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در زمان مدیریت فروزنده مورد تائید هیات وزیران قرار گرفت و پس از آن به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ذی حسابان دستگاه‌ها از پرداخت حقوق به نیروهایی که کد شناسه ندارند، منع شده اند.

درهمین حال از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خبر می رسد که عزیزی در بدو ورود خود به این معاونت گویا دبیرخانه مرکزی این معاونت را تعطیل کرده به طوری‌که طی مدت چندماهه اخیر نامه ای بین این معاونت با دستگاهها و نهادهای دیگر از طریق دبیرخانه به صورت رسمی مکاتبه نشده است.

حتی گفته می شود درحدود 3000 نامه دستگاههای اجرایی کشوردر رابطه با موضوعات مختلفی چون "تعیین تکلیف نیروها و چکونگی تعیین ساختار و چارت سازمانی" در دفتر کار وی بر روی هم تلنبار شده و این مقام دولتی به دلیل عدم حضور کامل خود فرصت بررسی آنها را نداشته است.

از طرفی دیگر، باوجود آماده بودن 60 هزار کدشناسه نیروهای شرکتی امکان صدور آن برای افراد وجود ندارد، چراکه مجوزی به آن داده نمی‌شود تا ذی حسابان بتوانند حقوق افراد را پرداخت کنند و به عبارتی دیگر، 60 هزارنفر از خیل نیروهای شرکتی هنوز پس از گذشت 6 ماه از سال 91 هیچ حقوقی دریافت نکرده اند! شرایط به گونه ای است که حتی گفته می‌شود کارمندان این معاونت برای اخذ معرفی نامه برای گرفتن وام هم با مشکل مواجه شده اند.



همچنین عزیزی از هفتم خردادماه سال جاری که حکم انتصابش توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، تاکنون که درحدود 110 روز می‌گذرد، جلساتی با معاونین خود برگزار نکرده است.

حضور عزیزی در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و به گفته کارمندان ساختمان شماره یک این معاونت، معاون رئیس جمهور حضورش به لحاظ قانونی حضور موجهی نیست، چراکه حضور قانونی از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 بعداز ظهر است در حالی که در عمل این اتفاق نمی افتد.

درهمین حال، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد (استان خراسان شمالی) در مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه یکم مردادماه سال جاری در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان این که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سه هفته است به محل کار خود نرفته، گفته بود که از رئیس جمهور درخواست داریم به این مساله هر چه سریعتر رسیدگی کند و بحث اصل 48 قانون اساسی را اجرایی کند.



عزیزی: اقدامات فروزنده در صدور مجوز استخدام غیرقانونی بود



ثروتی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر صحبتهای خود در نطق میان دستورش را به نوعی اصلاح کرد و گفت: غیبت ابراهیم عزیزی بیش از 3 هفته و درحدود 2 ماه بوده است! به گفته وی، درحال حاضر نیز عزیزی بعضی از روزها آنهم عصرها در محل این معاونت حضور پیدا می کند.

این نماینده مجلس افزود: پس از نطق میان دستورم، برخی از مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که تو حرف دل ما را زدی، چون نه تنها عزیزی سرکار حاضر نمی شود بلکه تکلیف ما را هم مشخص نمی کند که باید چه کنیم؟

ثروتی اضافه کرد: آنها می گویند هیچ نامه ای امضا نمی شود، هیچ کاری انجام نمی شود، کارها متوقف شده و خوابیده است.

وی با اعلام اینکه پس از درخواست‌ها و تلفن‌های بسیار زیاد بالاخره موفق به اخذ وقت ملاقات با عزیزی شده بود، به طوری‌که از ساعت 19 تا ساعت 23 روزشنبه هفته جاری در این معاونت مهمان معاون رئیس جمهور بوده است، گفت: من دلیل عدم فعالیتش را در این معاونت پرسیدم و او گفت همه اقداماتی که لطف الله فروزنده در صدور مجوزهای استخدام و تعیین پستهای سازمانی تاکنون انجام داده، غیرقانونی بوده است و من مشغول درست کردن این وضعیت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورهستم!

فروزنده: نسبت به سخنان عزیزی معترضم

نماینده مردم بجنورد در ادامه عنوان کرد: من این موضوع را با فروزنده در میان گذاشتم و او اعلام کرد نسبت به سخنان عزیزی معترض است، چراکه همه اقداماتش درچارچوب قانون و مقررات انجام شده و هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.

وی افزود: فروزنده که هم اکنون معاون پارلمانی رئیس جمهور است، گفت که درآن زمان از طرف رئیس جمهور به من تفویض اختیار شده بود و من این اقدامات را انجام دادم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه درحدود 6 سال گذشته دولت مصوبه ای به نام "همترازی سطح تشکیلات و نیروی انسانی استان خراسان شمالی با استانهای مشابه" داشت که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است، گفت: این مصوبه در سال 1386 مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن مجوز 420 پست سازمانی و همچنین مجوز برای استخدام 1000 نفر در دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی تصویب شد.

وی افزود: اتفاقا در همان سال عزیزی در همین سمت یعنی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بود و این گزارش به رئیس جمهور ارائه شد، پس از آن احمدی نژاد اقدام به امضای گزارش مذکور کرد اما بعد امضای خود را خط زد و در ذیل گزارش نوشت "وقتی در وزارتخانه ها این همه پست خالی وجود دارد از جابه جایی پستها استفاده شود و مجوز نیز به اندازه نیاز استان داده شود".

ثروتی ادامه داد: اما متاسفانه در طول یکسال و اندی (ازسال 86 تا 87) که عزیزی در این معاونت مشغول فعالیت بود، هیچ اقدام عملی در رابطه با آن انجام نشد.

وی خاطرنشان کرد: سپس رئیس جمهور فروزنده را به جای عزیزی در این سمت منصوب کرد و درحدود 2 سال طول کشید تا فروزنده مسئولان دیگررا قانع کند که این مصوبه اجرایی شود که به یکباره رئیس جمهور مجددا عزیزی را دراین سمت منصوب کرد.

یکسری اختیاراتم را به وزرا و استانداران واگذار کردم

این نماینده مجلس افزود: درجلسه شنبه هفته جاری که با عزیزی داشتم، این موضوع را پیگیری کردم که او گفت یکسری از اختیارات را به دو وزیر کشور و دادگستری و همچنین استانداران تفویض کرده که این موضع هم یکی از این موارد است.

وی اظهارداشت: درحقیقت عزیزی با این اقدام مسئولیتی را متوجه خود نکرد و راحتی کار را در آن دید که این مسئولیت را از خود سلب و به افراد مذکور واگذار کند.

ثروتی در ادامه با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور گفت: براساس آماری که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکزآمار ایران منتشر کرده اند، استان خراسان شمالی فقیرترین استان کشور است و اقدام رئیس جمهور در تغییر مکرر معاونان، وزرا و استانداران موجب افزایش فقر، بیکاری، کاهش درآمد و عدم خدمت رسانی به مردم کل کشور به ویژه مردم این استان شده است.

وی با اعلام اینکه به دنبال آماده کردن طرح سئوال از رئیس جمهور درمجلس است، گفت: می خواهم از احمدی نژاد در مجلس سئوال کنم که آیا این همه تغییرات مکرر معاونان، وزرا و استانداران نتیجه ای برای حل مشکلات مردم در برداشته است؟ آیا این تغییرات مشکلات مردم را کمتر کرده است؟

* گزارش از محمدابراهیم پاکزاد