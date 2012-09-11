نایب قهرمانی تنیسور تبریزی و راه یافتن به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دوره از رقابت ها که با حضور 16 بازیکن به میزبانی آکادمی بین المللی تنیس روی میز ایران برگزار شد، پس از انجام رقابت های دو روزه و دوره ای سامان ابراهیمی توانست با 8 برد و 4 باخت و با مجموع امتیاز 20 به نائب قهرمانی دست یافت.

6 بازیکن برتر این رقابت ها برای حضور در جمع ستارگان تنیس روی میز ایران به دسته برتر کشور راه یافتند.



این رقابت ها به مدت دو روز به میزبانی آکادمی بین المللی تنیس روی میز در هفدهم و هجدهم شهریور ماه در تهران برگزار شد.



چهارمین همایش بزرگ ماهیگیری خانوادگی و همگانی به میزبانی رود ارس



چهارمین همایش بزرگ ماهیگیری خانوادگی و همگانی جمعه 24 شهریور ماه در رود ارس منطقه آزاد تجاری ارس برگزار خواهد شد.



هیئت ورزشهای همگانی آذربایجان شرقی چهارمین همایش بزرگ ماهیگیری خانوادگی و همگانی با مشارکت معاونت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد تجاری ارس در دو بخش همگانی و مسابقه ای برگزار می شود.



در کنار این همایش نیز علاوه بر همایش ماهیگیری برنامه های متنوع فرهنکی ورزشی و پخت ماهی نیز برگزار خواهد شد.



تیم ووشو شهرستان مرند قهرمان رقابتهای چانگ چوان نوجوانان کشور شد



تیم ووشو شهرستان مرند نماینده آذربایجانشرقی قهرمان رقابتهای چانگ چوان نوجوانان پسران کشور شد.



رقابتهای چانگ چوان مردان کشور با حضور 684 ورزشکار در اصفهان شهر زرین شهر برگزار و تیم ووشو شهرستان مرند در رده سنی نوجوانان با کسب 3 طلا ، یک نقره و 2 برنز قهرمان رقابتها شد.



رسول نعمت زاده ، علی نصیری ، خسرو یوسف زاده نشان طلا را بر گردن آویختند و محسن سعادت جو نشان نقره و مهدی سلیمانی و محمد قاسمی برنز گرفتند.

صعود تیم والیبال نوجوانان دختران آذربایجان شرقی به لیگ دسته یک



تیم والیبال نوجوانان دختران آذربایجانشرقی در دیدار فینال مسابقات والیبال نوجوانان کشور که با تیم خراسان رضوی بازی داشت آن تیم را متوقف کرده و قهرمان لیگ دسته دوم کشور شده که با این برد توانست به لیگ دسته یک کشوری صعود کند.



تیم والیبال نوجوانان خراسان رضوی دربازی مقابل تیم والیبال نوجوانان آذربایجان شرقی با نتیجه سه بر یک تسلیم تیم آذربایجان شرقی شد و این تیم با برد شیرین سه بر یک کاپ قهرمانی را دربالای سر خود نگهداشتند .



این تیم در دور مقدماتی با نتیجه های 3 بر صفراز سد حریف های خود که تیم هایی از جمله آذربایجانغربی ، یزد و قزوین گذشت و در نیمه نهایی 3 بر یک بر تیم همدان غلبه کرد.



شیما هاشم زاده ، نیلوفر قهرمانی ، فائزه نبوی ، مهسا حجازاد ، لیلا عالی پور ، شیوا ولی پور ، هما فهیمی ، الیکا صابونچی ، سیما ابراهیمی ، زهرا اصغر تاشیان ، لیلی پاشاپورو فاطمه تقوی بازیکنان تیم استان در این رقابتها هستند و سهیلا مهتری سرمربی این تیم و سرگل علیزاده کمک مربی و مریم ثنائی سرپرستی تیم را بر عهده دارد.