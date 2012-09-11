عصمت گیویان نویسنده "مورچه و کاموا" درباره محتوای این انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: در تابلوی نقاشی جهان هر کدام از موجودات جایی هستند و کاری دارند. اگر ما بدانیم جایمان کجا و کار ما چیست، برنده‌ایم. در کار ما نیز مورچه گم می‌شود و کاموایی به او کمک می‌کند تا به خانه‌اش برسد.

وی افزود: مخاطب کودک و خردسال ما اگر با مورچه همذات پنداری کند، جایی که به آن تعلق دارد را گم نخواهد کرد و اگر با کاموا به وحدت نظر برسد با کمک کردن به دیگران به آرامش و جاودانگی خواهد رسید. اینها هر دو یعنی رسیدن به کمال وجودی خلقت توسط خداوندگار جهان.

این نویسنده تصریح کرد: بر اساس آنچه بزرگان گفته‌اند "نشان بده. نگو" اتفاقی که برای مورچه و کاموا افتاد را با کمک دوستان نشان دادیم. باشد که برنده شویم!

به گزارش مهر، "مورچه و کاموا" به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا انیمیشن تک قسمتی است که در 8 دقیقه با تکنیک دو بعدی از اردیبهشت 91 در حال آماده سازی است و تا پایان آذر نیز به پایان خواهد رسید.

این انیمیشن درباره مورچه‌ای است که بر اثر حادثه راه خانه را گم می‌کند و بر حسب تصادف با کاموایی آشنا می‌شود و کاموا سعی می‌کند به او در پیدا کردن راه خانه کمک کند.

نویسنده این داستان رضا موزونی است و عصمت گیویان آن را در قالب فیلمنامه درآورده است. همچنین حمیده پاک بازنویسی آن را انجام داده تا توسط بهنام برنجی انیمه و کارگردانی شود.

مجری طرح "مورچه و کاموا آسیه هندی، طراح بینابین فائزه حسن وری، ناظر کیفی ژیان دیباوری و طراح کاراکتر و فضای آن مرجان قائمی است.