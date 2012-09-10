طرح پزشک خانواه بار سنگین مغفول مانده حوزه سلامت را از زمین بر می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از دندانپزشکان، داروسازان و پزشکان اصفهان اظهار داشت: هیچ گاه نمی‌توان عنوان بسیار خوب یا بسیار بد را به جامعه پزشکان نسبت داد اما می‌توان گفت که حضور افراد خوب در این شغل بیش از سایر مشاغل است.

وی افزود: به مناسبت روز پزشک و داروساز در یک مراسم نمادین از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان نمونه اصفهان به شکل سمبلیک تقدیر و تشکر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: پزشکان به دلیل ماهیت شغلی خود باید شبانه روز در تمام ایام و فصول سال بر سر کار خود حاضر باشند و به بیشتر اقشار مردم در قالب بیمار وهمراه بیمار خدمات‌رسانی کنند که این مسئله آنها را از جایگاه و ارزش کاری بالایی برخوردار می‌سازد.

وی اضافه کرد: پزشکان باید بدانند که در حرفه خود چگونه با بیمار ارتباط برقرار کنند و تا چه اندازه‌ای لازم است که وارد زندگی بیمار و از اسرار آنها مطلع شوند.

شیرانی اشاره‌ای هم به طرح پزشک خانواده در اصفهان داشت و گفت: به دنبال اجرای این طرح بار سنگین حوزه سلامت که سال‌ها مغفول مانده و حرکت بر مسیر سلامت محوری به جای بیمار محوری است، اجرایی می‌شود.

تقدیر از 100 پزشک نمونه توسط نظام پزشکی اصفهان



رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در این مراسم گفت: تبریک روز پزشک از واجبات کاری مسئولان حوزه بهداشت و درمان است.

عباس علی جوادی به دلیل دیر برگزار کردن این مراسم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه روز پزشک روز اول شهریور ماه بود و در آن زمان بیشتر مسئولان حوزه سلامت درگیر زلزله آذربایجان شرقی بودند به همین خاطر زمان برگزاری جشن از اعضای نمونه خانواده سلامت امکانپذیر نبود.

وی با بیان اینکه امسال در تقدیر از پزشکان منتخب محدودیت داشتیم، ادامه داد: تجلیل از 100 پزشک منتخب اصفهان که تمام پزشکان این استان در جایگاه مطلوب قرار دارند، تنها به دلیل محدودیت است که وجود دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان تصریح کرد: تمام اقشار پزشکی اصفهان برگزیده هستند زیرا کسی که به مردم خدمت رسانی کند از برگزیدگان است.

