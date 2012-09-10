قیمت خودرو در کارخانه با بازار چقدر تفاوت دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدلله بابایی در گفتگو با مرتضی حیدری مجری برنامه تلویزیونی پایش درباره وضعیت تولید در ایران خودرو در سال جاری گفت: تولید این شرکت 24 درصد کاهش یافته است.

معاون بازاریابی و فروش محصولات ایران خودرو در واکنش به نمودار این برنامه که اختلاف قیمت بین نمایندگی و بازار محصولات ایران خودرو را نشان می‌داد، افزود: این نمودار مشکل دارد و ما به جز خودروهای تیپ 206 و تندر در مابقی محصولات خود هیچ اختلاف قیمتی بین بازار و نمایندگی وجود ندارد.

بابایی با بیان اینکه از اول سال تاکنون بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی به خودروسازی‌ها نداده‌اند، اظهارداشت: در حال حاضر تمام محصولات ایران خودرو به جز تیپ 206 تقریباً به روز به دست مشتری می‌رسند. وی در مورد دیرکرد اعطای خودروهای ثبت نامی نیز خاطرنشان کرد: به صاحبان این خودروها بهره مشارکتی و دیرکرد تعلق می‌گیرد.



وی در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که شما موافق تصمیم شورای پول و اعتبار برای پرداخت هزار میلیارد تومان اعتبار به خودرو سازی‌ها هستید؟ گفت: بله ، چون اگر این اعتبار اختصاص داده نشود ،خودرو سازی با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.