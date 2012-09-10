هنرهای نمایشی بهترین فضا برای تمرین کارهای ارزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات هنرهای نمایشی دانش آموزان دختر کشور افزود: هنرهای نمایشی می تواند برای کشف استعدادهای ناشناخته دانش آموزان فضایی مناسب فراهم کند.

وی با بیان اینکه هنر جزء غیرقابل تفکیک زندگی بشری است اظهار داشت: خلقت وجودی انسان همراه با هنرمندی خداوند متعال بوده که او را به بهترین و زیباترین حالت خلق کرده است.

رئیس ستاد اجرایی سی امین دوره مسابقات فیلم کوتاه و تئاتر دانش آموزی سراسرکشور تصریح کرد: هنر و پیام هنرمند ارزش های انقلاب اسلامی را ماندگارتر می کند.

وی هدف از برگزاری جشنواره های دانش آموزی را آماده سازی بسترهای لازم برای دانش آموزان علاقه مند و هنرمند دانست و گفت: دانش آموزان با بهره مندی از این ظرفیت می توانند استعدادهای خود را همزمان با تحصیل شکوفا کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی به صد ساله شدن هنرتئاتردانش آموزی اشاره کرد و افزود: بسیاری ازهنرمندان مطرح کشور، اولین کارهنری خود را از دوران دانش آموزی شروع کرده اند.

وی خطاب به دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقات گفت: قدر لحظات با هم بودن را بدانید و از این فرصت های ایجاد شده برای طی کردن مسیر ترقی و تکامل خود استفاده کنید.

وحیدی برگزاری جشن بزرگ شبی با هنرمندان در مجتمع تفریحی و توریستی بش قارداش بجنورد، بازدید از موزه مردم شناسی و باستان شناسی و همچنین بازدید از مجتمع پتروشمی خراسان را از برنامه های جنبی این دوره از مسابقات برای دانش آموزان شرکت کنندگان در این مسابقات نام برد.

سی‌امین دوره جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان دختر کشور در بخش‌های فیلم کوتاه، نمایش عروسکی و نمایش صحنه‌ای تا 23 شهریور ماه در بجنوردادامه خواهد داشت.

