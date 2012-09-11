به گزارش خبرنگار مهر، قرار است با حضور خاکسار، بخشهایی از فیلم که مربوط به زلزله رودبار و منجیل است به صورت جلوههای ویژه کار شود. تاکنون 25 درصد از فیلمبرداری این فیلم در تهران و لوکیشنهایی نظیر ساختمانی حوالی میدان پونک، خشکشویی، بهزیستی، پرورشگاه، فرمانداری، بیمارستان، فرش فروشی و... به پایان رسیده است.
عوامل سازنده فیلم سینمایی "دل بیقرار" هم اکنون در مجتمع خیریه عمل مشغول فیلمبرداری صحنههای مربوط به بیمارستان و بهزیستی هستند که ساراخوئینیها، جهانبخش سلطانی، نازنین فراهانی، پوریا ایمانی و آرتینا سامع مقابل دوربین میروند.
این فیلم که قربان محمدپور آن را کارگردانی و محمود غلامی آن را تهیه میکند، داستان خواهر و برادری به نام معصومه و علی است که بر اثر وقوع زلزله رودبار یکدیگر را گم میکنند و دست تقدیر برای آنها وقایع ناخواستهای را رقم میزند.
در این فیلم ، کوروش تهامی و شهره قمر نقشهای اصلی را برعهده دارند. نازنین فراهانی، سارا خوئینیها، فرهاد جم و جهانبخش سلطانی دیگر نقشهای محوری "دل بیقرار"را ایفا میکنند.
نویسندگی این کار را قربان محمدپور برعهدهداشته و حسن پویا و جعفر علیان به ترتیب بهعنوان مدیر فیلمبرداری و صدابردار با پروژه همکاری خواهند داشت. دستیار اول کارگردان و مدیر برنامهریزی فیلم روحانگیز شمس است و چهرهپردازی آن را عبدالله اسکندری برعهده دارد. حسین فلاح بهعنوان طراح صحنه، حسین زندباف بهعنوان تدوینگر، محسن روشن بهعنوان صداگذار، بهرام صابری در مقام مدیر تولید، حسین لنجابی بهعنوان مدیر تدارکات، آرزو اتحاد بهعنوان عکاس و شمانه احمدی در مقام مشاور رسانهای از دیگر عوامل این پروژه هستند.
نظر شما