سعید جابری‌انصاری دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: جمع‌آوری نسخه‌های "گشت ارشاد" به طور عمده انجام شده‌است اما باید توجه کنیم که بحث خرده فروشی نیز در بازار مطرح است و به همین دلیل جمع‌آوری تمام نسخه‌های این فیلم به زمان نیاز دارد.

وی افزود: تعدادی از فروشگاه‌ها هم به طور زیرزمینی به فروش این نسخه اقدام کرده‌اند که قطعا این گروه نیز به زودی شناسایی و آن نسخه‌ها نیز جمع‌آوری خواهد شد.

جابری انصاری در ارتباط با تفاوت نسخه‌های توزیع شده از این فیلم در تهران و شهرستان هم گفت: شرکت توزیع‌کننده به ما اعلام کرده که تفاواتی در این دو نسخه وجود ندارد و 500 هزار نسخه مشابه را در تهران و شهرستان‌ها توزیع کرده‌است. اکنون نیز در تهران و شهرستان گروه‌های مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی کار خود را در زمینه جمع‌آوری این محصول دنبال می‌کنند. از ارشاد استانها نیز در این زمینه کمک گرفته‌ایم.

وی تاکید کرد: هدف از جمع‌آوری این نوع محصولات جلوگیری از نهادینه شدن فرهنگ نادرست نادیده گرفتن مجوز قانونی است. صاحبان اثر باید زمانی که مجوز نمایش فیلم را در شبکه خانگی می‌گیرند تمامی قوانین را با بر اساس مباحثی که در این مجوز عنوان می‌شود رعایت کنند در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد.

جابری انصاری افزود: هر کس فراتر از قانون عمل کند با آن برخورد می‌کنیم. باید هم ساز و کار این موارد طراحی شود تا در صورت لزوم از آن استفاده کنیم.

وی همچنین درباره سرانجام بررسی ورود نسخه قاچاق فیلم "قلاده‌های طلا" به بازار هم گفت: هیچ نسخه غیرقانونی از این فیلم به بازار وارد نشده‌است و من کاملا قاچاق این فیلم را تکذیب می‌کنم. این فیلم کاملا قانونی وارد بازار شده است.

اظهارات جابری انصاری در حالی است که علی اسدزاده مدیرعامل موسسه تصویرگستر پاسارگاد به‌عنوان پخش‌کننده "گشت ارشاد" روز گذشته در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر ارائه کامل فیلم به همراه ضمائم به ارشاد برای اخذ مجوز توزیع، صراحتاً اعلام کرد: "در شهرستان‌ها ما فیلم را بدون ضمائم عرضه کرده‌ایم."

همچنین دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت ارشاد در حالی قاچاق فیلم "قلاده‌های طلا" را تکذیب کرده‌است که نسخه‌های غیرمجاز این فیلم به‌راحتی در بازار محصولات فرهنگی خرید و فروش می‌شود و حتی تهیه‌کننده فیلم نیز از پیگیری این اتفاق خبر داده است. جابری انصاری پیش از این ورود گسترده نسخه غیرمجاز و با کیفیت فیلم "خصوصی" دیگر فیلم جنجالی اکران نوروز91 به بازار محصولات فرهنگی را هم تکذیب کرده بود.