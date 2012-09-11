سعید جابریانصاری دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: جمعآوری نسخههای "گشت ارشاد" به طور عمده انجام شدهاست اما باید توجه کنیم که بحث خرده فروشی نیز در بازار مطرح است و به همین دلیل جمعآوری تمام نسخههای این فیلم به زمان نیاز دارد.
وی افزود: تعدادی از فروشگاهها هم به طور زیرزمینی به فروش این نسخه اقدام کردهاند که قطعا این گروه نیز به زودی شناسایی و آن نسخهها نیز جمعآوری خواهد شد.
جابری انصاری در ارتباط با تفاوت نسخههای توزیع شده از این فیلم در تهران و شهرستان هم گفت: شرکت توزیعکننده به ما اعلام کرده که تفاواتی در این دو نسخه وجود ندارد و 500 هزار نسخه مشابه را در تهران و شهرستانها توزیع کردهاست. اکنون نیز در تهران و شهرستان گروههای مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی کار خود را در زمینه جمعآوری این محصول دنبال میکنند. از ارشاد استانها نیز در این زمینه کمک گرفتهایم.
وی تاکید کرد: هدف از جمعآوری این نوع محصولات جلوگیری از نهادینه شدن فرهنگ نادرست نادیده گرفتن مجوز قانونی است. صاحبان اثر باید زمانی که مجوز نمایش فیلم را در شبکه خانگی میگیرند تمامی قوانین را با بر اساس مباحثی که در این مجوز عنوان میشود رعایت کنند در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد.
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