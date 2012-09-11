مهاجرت یکی از اصول بهزیستی و تکامل اقوام، ملل و خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید بخشی صبح سه شنبه در نشستی با روحانیون مستقر و طرح هجرت شهرستان میامی در سالن جلسات کانون فرهنگی تبلیغی این شهرستان ضمن اشاره به نقش و جایگاه ویژه مبلغ و روحانی در جوامع، گفت: اصل مهاجرت یکی از اصول بهزیستی و تکامل اقوام، ملل و خانواده هاست.

وی در این نشست ضمن اشاره به سختی های تبلیغ و هجرت در امر تبلیغ افزود: در مطالعه تاریخ به افراد برمی خوریم که سراسر زندگی آنان در هدفشان خلاصه می شده و در راستای رسیدن به اهداف خود دست به مهاجرت زده اند.

بخشی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایل هجرت بدنی این افراد، سنجش نیروهای درونی و از قوه به فعل رساندن آنها بوده است و از سوی خداوند نیز آزمایش شده اند.

وی با اشاره به سفرهای امام زین العابدین(ع) همانند جد بزرگواش رسول الله(ص) تصریح کرد: این سفرها، سفر عبادی تبلیغی بوده که با هدف و ایمان توحیدی صورت می گرفته.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی نقش هجرت نبوی به مدینه و بنای نخستین مسجد را به مثابه ایجاد یک پایگاه مهم اجتماعی، سیاسی و عبادی دانست و عنوان کرد: تربیت شعرای با قریحه در تبلیغ دینی و خنثی سازی تبلیغات ضد رسالت که در این دوران انجام پذیرفته بر کسی پوشیده نیست.

بخشی یادآور شد: حضرت امام سجاد(ع) نیز از این تکنیک ها بهره های وافی گرفت و در سفرهای حج از زوایای گسترده اعم از اصلاح باورهای ایمانی، همگرایی و محبت گستری میان مسلمین، آگاهی بخشی به مردم از حقوق و مطالبات از حاکمان، همسایگان، خانواده ها، دوستان و ... به تبلیغ دین و روشنگری معصومانه مشغول بود.

وی تاکید کرد: همه این ها باید سرلوحه کار و زندگی مبلغان قرار بگیرد و با آشنایی با روش های تبلیغی ائمه(ع) جامعه را به قرب الهی نزدیک نمایند.

بخشی همچنین گفت: این میدان مبارزه مثل میادین نبردهای درگیری و تبلیغی دیگر نیاز به طرح، برنامه، اهداف زمان بندی شده، امکانات، مهارت های اطلاع رسانی، شناخت دشمن و نقاط ضعف ها و قوت های آن و ... دارد.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی در پایان خاطر نشان کرد: هماهنگی های لازم و هدفمند سازگار با محیط زندگی مردم و تبیین خطر هایی که متوجه خانواده ها و دینداری اعضای آن است مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی است.

تعداد 7 روحانی مستقر و 13 روحانی طرح هجرت در شهرستان میامی مشغول به امر تبلیغ دین مبین اسلام و تبیین اهداف انقلاب و نظام هستند.