شناسنامه دار شدن 1800 نفر مداح و شاعر آیینی در استان سمنان

اسماعیل یار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بیش از دو هزار و 687 مداح در استان سمنان شناسایی شده اند، گفت: یک هزار و 800 نفر از مداحان و شاعران آئینی استان شناسایی و شناسنامه دار شدند.

مسئول کانون مداحان و شاعران آئینی استان سمنان افزود: از این تعداد 750 مداح در شاهرود، 300 مداح در دامغان، 250 مداح در سمنان، 200 مداح در گرمسار، 150 مداح در بیارجمند، 90 مداح در میامی و 60 در مهدیشهر صاحب شناسنامه مداحی شده اند.

یار محمدی تاکید کرد: جهت بالا بردن سطح آگاهی مداحان آموزش های گوناگونی در سطح استان برگزار شده است.

وی با اشاره به توزیع بسته های فرهنگی میان مداحان، برگزاری مسابقات قرآنی، اهداء کتاب های ویژه مداحی، برگزاری جلسات شعر ویژه مداحان در میان مداحان استان خاطر نشان کرد: افتتاح سایت کانون مداحان و تشکیل مجمع الذاکرین خواهران از دیگر فعالیت های کانون مداحان در راستای ساماندهی و آموزش مداحان استان است.

مسئول کانون مداحان و شاعران آئینی استان سمنان عنوان کرد: کارگاه های تخصصی آموزش مداحی با حضور اساتید مجرب و مطرح کشور از 22 تا 24 شهریور جهت آموزش به علاقمندان مداحی سطح استان در شهرستان شاهرود برگزار خواهد شد.

یار محمدی ضمن بیان این مطلب که شرکت در این کارگاه محدودیت سنی و تجربه مداحی ندارد، اظهار داشت: برای تمام رده های سنی و هر سطح معلومات مداحی، در این کارگاه برنامه آموزشی ویژه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: این کارگاه با حضور اساتیدی چون مصطفی خرسند رئیس کانون مداحان کل کشور، غلامرضایی رئیس تشکلات دینی کل کشور در موضوع بایسته های مداحی، حجت الاسلام سعید سلیمانی از اساتید حوزه و دانشگاه با موضوع شناخت امام زمان (عج)، فرقه های نوظهور، وهابیت و ...، حجت الاسلام عباس امینی با موضوع مقتل شناسی و تاریخ اسلام و حجت الاسلام سید مهدی ترابی با موضوع شیوه ادعیه خوانی و زیارت نامه برگزار خواهد شد.

مسئول کانون مداحان و شاعران آیینی استان سمنان با اشاره به تقارن برگزاری این کارگاه آموزشی با شهادت امام صادق (ع) اعلام کرد: اولین کتابخانه تخصصی مداحان استان در شاهرود افتتاح خواهد شد.

یار محمدی ضمن تاکید بر این که مقاتل، دیوان اشعار، کتب احادیث، روایات و اخبار ائمه و کتاب های ویژه مداحی به طور رایگان در اختیار مداحان عضو این کتابخانه قرار می گیرد خاطر نشان کرد: آگاهی دادن و بالا بردن سطح دانش مداحان در زمینه های اعتقادی، عبادی، فرهنگی و تاریخ اسلام از اهداف افتتاح این کتابخانه است.

مسئول کانون مداحان و شاعران آیینی استان سمنان تاکید کرد: بنا داریم این کتابخانه را در تمام شهرهای استان دایر کنیم.

یار محمدی اظهار داشت: همزمان با برگزاری این کارگاه برای اولین بار فروشگاه مداحی از سوی مرکز آموزش تخصصی مداحی موسسه گلستان عترت ستایشگران با ارائه کلیه کتاب های تخصصی مداحی، CD های آموزشی، لباس های فرهنگی مداحی و وسایل مورد نیاز مداحان با تخفیف 30 درصد در محل برگزاری کارگاه برقرار خواهد بود.

وی گفت: پیش بینی می شود بیش از 300 نفر از شهرهای شاهرود، دامغان، مجن، بسطام، گرمسار، مهدیشهر و بسطام در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند.

مسئول کانون مداحان و شاعران آیینی استان سمنان در پایان عنوان کرد: ثبت نام این کارگاه آموزشی تا 21 شهریور ادامه دارد و به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهینامه پایان دوره و لوگوی کانون مداحان اهدا می شود.