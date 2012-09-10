طرح توسعه و عمران شهرستان نکا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثباتی افزود: طرح فوق در فروردین ماه امسال به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و با نگاه به افق 1403 قرارداد مطالعات و اجرای طرح توسط این اداره کل با مهندسان مشاور بسته شد.

وی افزود: طرح توسعه و عمران شهر نکا به صورت یک طرح 15 ساله منظور شده که با هدف شناخت و برنامه ریزی بر پایه نیازهای واقعی از طریق رویکرد برنامه ریزی استراتژیک چشم انداز و راهبردهای توسعه بلند مدت شهر تدوین شده است.

مدیر شهرسازی راه و شهرسازی مازندران افزود: با استناد به نتایج سرشماری های نفوس و مسکن، شمار جمعیت شهر نکا در سال 85 بالغ بر 46 هزار و 291 نفر با 11949 خانوار بوده که پیش بینی می شود جمعیت این شهر بر اساس نرخ رشد 2.4 درصدی تا سال 1403 به 70 هزار و 113 نفر برسد.

اتمام عملیات اجرایی خط کشی محور گلوگاه

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلوگاه، از اتمام عملیات اجرای خط کشی به طول 27 کیلومتر در سطح محور گلوگاه نیالا خبر داد.

علی اکبر علی اکبری افزود: گلوگاه به عنوان مدخل ورودی مازندران از سمت شرق باید دارای محورهایی ایمن و مناسب باشد چرا که محل گذر میلیون ها مسافر و گردشگر بوده که به مازندران تردد می کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلوگاه در ادامه به دیگر اقدامات انجام یافته توسط این اداره اشاره و عنوان کرد: لکه گیری و روکش آسفالت محور گلوگاه نیالا از دیگر اقدامات این اداره در سطح محور مذکور است.

پایان عملیات آسفالت راه روستایی سوادکوه

رئیس اداره راه و شهرسازی سوادکوه، از اتمام عملیات آسفالت راه روستایی درک رودبار این شهرستان به طول 1.2 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال خبر داد.

شیروان مظلومی افزود: شهرستان سوادکوه به دلیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و کوهستانی بودن منطقه از جمله شهرستانهایی بوده که روستاهایی زیادی در آن واقع شده است.

وی تصریح کرد: این اداره در راستای فعالیتهای گسترده خود در زمینه حفظ و نگهداری راههای تحت پوشش این اداره اقدامات بسیاری را در بخش راه روستایی منطقه در دست اجرا داشته که از جمله می توان به اتمام عملیات آسفالت راه روستایی درک رودبار در بخش مرکزی این شهرستان اشاره کرد.