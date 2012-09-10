تولید 79 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نگهدار اظهار داشت: مازندران مزیت بالایی در صنعت طیور داشته و با داشتن رتبه نخست کمی و کیفی تولید جوجه، گوشت مرغ و جوجه یکروزه، قطب صنعت طیور کشور محسوب شده و تأمین 31 درصد نیاز کشور به جوجه یکروزه و 11 درصد گوشت مرغ کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه اول سالجاری بیش از 190 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت مطلوب در جوجه کشی های استان تولید و در کشور توزیع شد افزود: از این تعداد 103 میلیون جوجه مربوط به واحدهای مرغ مادر استان با میانگین 82 درصد بوده که ارزش ریالی آن بیش از 920 میلیارد ریال است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از جوجه ریزی 42 میلیون قطعه در واحدهای گوشتی سطح استان و تولید 79 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ به ارزش بیش از چهار هزار و 43 میلیون ریال و عرضه آن به بازار مصرف خبر داد.

زمان مناسب مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات

زمان مناسب برای مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات از 15 شهریور ماه بمدت سه هفته خواهد بود. مرتضی ولی پور، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه بر حسب بازدیدها و بررسی های صورت گرفته روی آمار بیولوژی بالشک مرکبات ارسالی از شهرستانهای تابعه و هماهنگی با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، زمان مناسب برای مبارزه علیه نسل دوم آفت بالشک مرکبات در استان از 15 شهریورماه به بمدت سه هفته تعیین کرد.

وی با تاکید بر حضور کارشناسان پیش آگاهی و شبکه مراقبت شهرستانها در باغات مرکبات و هماهنگی لازم جهت صدور نسخه گیاهپزشکی برای ترغیب باغداران به انجام مبارزه اصولی و بموقع در زمان یاد شده افزود: مبارزه با آفات مرکبات در این مرحله باید بصورت لکه گیری روی درختان آلوده باشد.

ولی پور، میزان مصرف روغن امولسیون شونده را حداقل ممکن 2-1 لیتر در هزار همراه با سموم شیمیایی توصیه شده اعلام کرد و گفت: در صورت افزایش درجه حرارت هوا به بیش از 33 درجه سانتیگراد، از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری و از مصرف کودهای شیمیایی همراه با سموم اجتناب شود.

رهاسازی 250 هزار کفشدوزک در باغات مرکبات بابل



بیش از 250 هزار عدد کفشدوزک کریپت تالموس در باغات شهرستان بابل رها سازی شد.



مسعود غلامی، مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک آرد آلود مرکبات، در سالجاری با نظارت کارشناسان حفظ نباتات این مدیریت و مراکز خدمات جهاد کشاورزی، طرح مبارزه بیولوژیک علیه آفت شپشک آرد آلود در سطح 250 هکتار از باغات این شهرستان با رهاسازی 250 هزار عدد کفشدوزک کریپت تالموس و درختان نارنج حاشیه خیابان در حوزه شهربابل و امیرکلا به اجرا در آمد.

وی بیان داشت: طرح مبارزه بیولوژیک در اراضی ذرت کاری این شهرستان با استفاده از زنبور براکون و زنبور تریکوگراما در سطح 150 هکتار از اراضی این شهرستان اجرا شد.