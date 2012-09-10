به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده بعد ازظهر امروز در همایش مدیران مدارس ناحیه یک اراک با بیان اینکه، در آموزش و پرورش اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا می شود، افزود: آموزش و پرورش مسیر و جهت صحیحی را یافته و دنبال می کند که این ناشی ازمعنویت مدیرانی است که رهنمودهایشان ره توشه تعلیم و تربیت است.

وی با توجه به جاری بودن اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش افزود: اقتصاد مقاومتی عبارت جدیدی است که مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی کرده اند . این تعبیر از قرآن گرفته شده است و به نوعی از تعبیرهای نحوی قرآن بشمار می رود.

کریم زاده با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین و تغییر سیستم آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید شاهد تحولات چشمگیری هستیم و در راستای این مهم در حال حاضر تمامی مدارس و معلم ها آماده آغاز مهرماه هستند وزیرساخت های لازم جهت این امر فراهم شده است.

رئیس آموزش و پرورش استان مرکزی، در خصوص سیستم جدید آموزشی یادآور شد: با توجه به سیستم 6-3-3 امسال 579 کلاس ششم ابتدایی به کلاس هایی درسی اضافه شده است.

کریم زاده اضافه کرد: در این جهت هیچ نیروی استخدامی جدیدی جذب نشده و تعداد کلاس ها و ساعات اضافه کاری نیز بالاتر نرفته است بلکه با ساماندهی داشته های به این امر رسیده که خود یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.

وی رتبه بندی معلمان را یکی از برنامه های سیستم جدید آموزشی عنوان و افزود: در سیستم جدید معلمان با توجه مدرک تحصیلی و سابقه فعالیتشان رتبه بندی می شوند تا به حقوق اصلی خود نزدیک شوند.

کریم زاده با اشاره به اینکه طبق فرموده مقام معظم رهبری آموزش و پرورش یکی از رتبه های برتردر بین سایر دستگاه هاست، اظهار داشت: آموزش و پرورش مسئله ای اساسی است خصوصا در شرایط تهدید و تحریم کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص احیای حق اصلی معلمان گفت: با نلاش های صورت گرفته حقوق معلمان با توجه به بخشنامه بدی آب و هوا در اراک افزایش پیدا کرده است که البته مخالفت هایی در این زمینه بوده وهست که امیدواریم پیگیری ها ها شرایطی را فراهم آورد تا حق واقعی معلمان به آن ها داده شود

