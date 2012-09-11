دکتر امیر جعفرقلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امواج دو دسته تاثیر بر روی بدن انسان دارند،‌ گفت: تاثیر اول تاثیر گرمایی و تاثیر دوم تاثیر بیولوژیک است. درباره تاثیر گرمایی، یک سری منحنی های استاندارد وجود دارد که بعد از اینکه اندازه گیری های مختلفی روی مردم مختلف انجام شد، دو دسته منحنی برای استاندارد تهیه شده است. یک دسته منحنی برای مردم عادی و یک دسته منحنی برای کسانی که شغلشان با امواج مرتبط است مثل افرادی که بر روی دکل کار می کنند.

توصیه برای مکالمه کمتر از 6 دقیقه با تلفن همراه

این محقق حوزه مخابرات میدان یادآور شد: معمولاً سطح استاندارد برای این دسته از افراد بالاتر از سطح استانداری است که برای مردم عادی در نظر گرفته می شود. در خصوص گرما، منحنی ها کاملاً مشخص است، حتی درباره تلفن همراه نیز توصیه می شود که بیش از 6 دقیقه با تلفن همراه به دلیل تاثیرات گرمایی که دارد، صحبت نشود.

وی گفت: معمولاً BTS و دکل های مخابراتی به گونه ای طراحی می شود که از استاندارد منحنی های گرمایی برخوردار است. در دکل های آنتی، دکل های رادیو و تلویزیونی و دکل های BTS نحوه توان و فرکانس کاری و قرارگیری آنها تمام استاندارد را پاس می کند.

مشکلی برای مکانی که دکل مخابراتی در آن مستقر است به وجود نمی آید

پژوهشگر پژوهشگاه فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بحث هایی که درباره استاندارد نبودن دکل های مخابراتی مطرح می شود، با نادرست خواندن این مباحث، گفت: توان میدان الکترونیکی و مغناطیستی اطراف یک دکل اندازه گیری می شود و مشکلی برای منطقه ای که دکل بر روی آن قرار دارد، ایجاد نمی کند.

وی گفت: این دکل ها به گونه ای طراحی می شوند که بتواند بیشترین حوزه اطراف محل قرارگیری خود را پوشش دهد و اگر قرار باشد بر روی محل قرارگیری خود تاثیر داشته باشد باید توان زیادی را مصرف کند و معمولا اینگونه طراحی نمی شود.

جعفرقلی با اشاره به مباحث تاثیر بیولوژیک امواج بر روی بدن انسان، گفت: این موضوع یک بحث داغ علمی است که با بررسی آخرین مقالات در حوزه پزشکی، مهندسی برق و مخابرات در بهترین مجلات علمی دنیا متوجه می شویم که این موضوع هنوز مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی افزود: هنوز علم به قطعیت نرسیده است که آیا امواج بر روی انسان تاثیرات بیولوژیک دارد یا خیر. مباحث مربوط به تاثیرات بیولوژیک هنوز باز است و جای بحث دارد اما تاثیرات گرمایی کاملاً با استاندارد های موجود قابل اندازه گیری و کنترل است.

پژوهشگر پژوهشگاه فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: تجهیزات اندازه گیری و کنترل نیز در اختیار مراجع مربوطه است و می توان آن را اندازه گیری کرد.

سیگنالهای ماهواره ای در زمان رسیدن به زمین ضعیف هستند

وی درباره عوارض امواج ماهواره ای گفت: سیگنال های ماهواره ای در زمان رسیدن به زمین و دریافت بسیار ضعیف هستند و ما با قرار دادن یکسری آنتن های خاص که به بشقابی معروف است و تقویت کننده که به نام ام ال ان بی، امواج را دریافت می کنیم بنابراین ضرری ایجاد نمی کند.

دبیر علمی مجله علمی - پژوهشی صنایع الکترونیک افزود: اگر ایستگاه ماهواره ای بر روی زمین داشته باشیم و آنتن آن آنتن مناسبی انتخاب نشود، باید توان زیادی را صرف کند. این توان ضرر زیادی ایجاد می کند اما معمولاً این گونه طراحی نمی شوند که مشکل ایجاد کند.