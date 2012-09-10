نویسنده کتاب"پایی که جاماند" در شبکه دنا تجلیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود‌: در هفته دفاع مقدس، برنامه ای ویژه برای تجلیل از این آزاده و نویسنده سرافراز هم استانی در شبکه استانی دنا تهیه و تدوین می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برای اولین بار و با هدف به نمایش گذاشتن نقش و تاثیرگذاری شهدا و ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد در هشت سال دفاع مقدس، مستندی ویژه برای هر شهرستان، تهیه و تولید می شود.

رحیمی با بیان اینکه این مستند مراحل پایانی خود را طی می کند، اظهارداشت: هر مستند در مدت زمان 30 تا 35 دقیقه تهیه شده که در هفته دفاع مقدس از شبکه استانی دنا پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد تهیه گزارش و مصاحبه با زنانی از این استان که در دفاع مقدس حضور داشتند، پخش زنده برنامه "حماسه جاودان" و بازسازی عملیات "بازی دراز" را از دیگر برنامه های پیش بینی شده صدا و سیمای استان در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

رحیمی همچنین از فراخوان جمع آوری تصاویر و فیلم های احتمالی هشت سال دفاع مقدس خبرداد و گفت: این اقدام با هدف جمع آوری همه منابع تصویری مربوط به دفاع مقدس انجام می شود.

وی یادآور شد: برنامه های مختلف و متعدد رادیویی نیز در هفته دفاع مقدس در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد پخش می شود که نسبت به برنامه های هفته دفاع مقدس سال گذشته متنوع تر خواهد بود.