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۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

رحیمی خبرداد:

نویسنده کتاب"پایی که جاماند" در شبکه دنا تجلیل می شود

نویسنده کتاب"پایی که جاماند" در شبکه دنا تجلیل می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشریح برنامه های این رسانه در هفته دفاع مقدس، از تولید ویژه برنامه ای برای تجلیل از "سید ناصر حسینی پور" نویسنده کتاب "پایی که جاماند" خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود‌: در هفته دفاع مقدس، برنامه ای ویژه برای تجلیل از این آزاده و نویسنده سرافراز هم استانی در شبکه استانی دنا تهیه و تدوین می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برای اولین بار و با هدف به نمایش گذاشتن نقش و تاثیرگذاری شهدا و ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد در هشت سال دفاع مقدس، مستندی ویژه برای هر شهرستان، تهیه و تولید می شود.

رحیمی با بیان اینکه این مستند مراحل پایانی خود را طی می کند، اظهارداشت: هر مستند در مدت زمان 30 تا 35 دقیقه تهیه شده که در هفته دفاع مقدس از شبکه استانی دنا پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد تهیه گزارش و مصاحبه با زنانی از این استان که در دفاع مقدس حضور داشتند، پخش زنده برنامه "حماسه جاودان" و بازسازی عملیات "بازی دراز" را از دیگر برنامه های پیش بینی شده صدا و سیمای استان در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

رحیمی همچنین از فراخوان جمع آوری تصاویر و فیلم های احتمالی هشت سال دفاع مقدس خبرداد و گفت: این اقدام با هدف جمع آوری همه منابع تصویری مربوط به دفاع مقدس انجام می شود.

وی یادآور شد: برنامه های مختلف و متعدد رادیویی نیز در هفته دفاع مقدس در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد پخش می شود که نسبت به برنامه های هفته دفاع مقدس سال گذشته متنوع تر خواهد بود.

کد مطلب 1693756

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