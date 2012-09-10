به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده درهفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد.
اسامی این داوران به شرح زیر است:
جمعه 24/06/91
* پیکان تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: محمدرضا منصوری و مهدی ناصحی، داور چهارم: رسول رهبرفام
ناظر: محمد پیروز رام، نماینده: یدالله سلیمانی
* مس کرمان - سایپا البرز، ساعت: 19:15، ورزشگاه: امام علی (ع) کرمان
داور: احمد صالحی، کمکها: مجید ویشگاهی و علیرضا کناری، داور چهارم: مهدی سیدعلی
ناظر: سعید بطحائی، نماینده: آلبرت گریگوریان
* نفت آبادان - سپاهان اصفهان، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی آبادان
داور: یدالله جهانبازی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و بابک عباس قلیزاده، داور چهارم: محمدرضا اکبریان
ناظر: عبدالله باعزم، نماینده: علیرضا امامی
شنبه 25/06/91
* ذوبآهن اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 18:30، ورزشگاه: فولاد شهر اصفهان
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: مرتضی کریمی و جلیلی شعرانی، داور چهارم: قاسم واحدی
ناظر: مسعود مرادی، نماینده: محمدرضا غضبان
* مقاومت سپاسی شیراز - داماش گیلان، ساعت 18:30، ورزشگاه: دستغیب شیراز
داور: موعود بنیادیفر، کمکها: رسول فروغی و حسن یوسفی، داور چهارم: حسن اکرمی
ناظر: نوید مظفری، نماینده: مصطفی اعتمادی
* صبا قم - گهر زاگرس دورود، ساعت 18:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: جمشید محمدی، کمکها: محسن فریمانی و رحیم شاهین، داور چهارم: بابک وسیلهبر
ناظر: زاهد بحرینی، نماینده: مصطفی حکت شعار
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:45، ورزشگاه تختی انزلی
داور: محسن ترکی، کمکها: حسن کامرانیفر و مهدی عالیقدر، داور چهارم: رضا کرمانشاهی
ناظر: محمدعلی فروغی، نماینده: حسین شمس
* راهآهن تهران - استقلال تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه تختی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: علیرضا کهوری و سجاد طوری، داور چهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: مسعود فلاح، نماینده: صادق صدیقی
یکشنبه 26/06/91
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 19:45، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن قهرمانی، کمکها: بابک داوری و علی میرزابیگی، داور چهارم: محمدحسین اسدی
ناظر: حسین عسکری، نماینده: مصطفی شهبازی
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