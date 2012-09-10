به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مدیران شهرداری فرون آباد عصر دوشنبه با حضور علی بندعلیان شهردار فرون آباد و مدیران و معاونان شهرداری در محل ساختمان این شهرداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، شهردار فرون آباد ضمن بررسی گزارشهای ارائه شده از طرف مدیران شهرداری و ملاحظه صورتجلسات قبلی و عملکرد مدیران شهرداری، خواهان هماهنگی بیشتر حوزه های مختلف با یکدیگر برای رشد و توسعه سازنده در راستای نیل به اهداف عالی و سیاست های کلان شهرداری شد.

در ادامه این جلسه مدیران شهرداری گزارش کاملی از پروژه ها و فعالیت های در دست اقدام و عملکرد حوزه کاری خود ارائه کردند و شهردار فرون آباد نیز با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه های سطح شهر، تداوم رویکرد محله محوری را مهم ارزیابی کرد.

آغاز عملیات ساخت دومین کتابخانه عمومی در شهر فرون آباد

شهردار فرون آباد همچنین از آغاز عملیات ساخت دومین کتابخانه عمومی در شهر فرون آباد خبر داد و اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی زمینی به مساحت 300 متر مربع از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر در بوستان احداثی "ولایت" برای احداث دومین کتابخانه عمومی شهر در نظر گرفته شده است.

علیان با بیان اینکه ساخت هر کتابخانه گام بزرگی در اعتلای فرهنگ و آیین ایرانی اسلامی ما محسوب می شود، افزود: باید در راستای اعتلای فرهنگ و آیین خود با توجه به مزیتهای بخش فرهنگی، تلاش بیشتری شود تا به زودی شاهد بهره برداری از این کتابخانه باشیم.