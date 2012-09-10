هفت تپه تاریخی استان البرز در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون هفت تپه تاریخی استان البرز در کمیته تخصصی آثار تاریخی و فرهنگی کشور به ثبت ملی رسید.

وی ادامه داد: تپه خیرآباد ، قیدار تپه ، تپه زکی آباد شمالی، تپه زکی آباد مرکزی، تپه باغ سرهنگ، محوطه شهر خاقان و تپه کرگلین از جمله طرح های ارائه شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه قیدار تپه در شهرستان ساوجبلاغ و جنوب شرقی شهر هشتگرد قرار دارد، اضافه کرد: با بررسی های میدانی کارشناسان اداره کل و پژوهش داده ها و سفال های سطحی تپه تاریخگذاری این تپه مربوطه به عصر آهن است.

وی افزود: تپه باغ سرهنگ نیز در شهرستان ساوجبلاغ و شرق لشگرآباد قرار دارد با بررسی های میدانی کاشناسان اداره کل پژوهش داده ها و سفال های سطحی تپه تاریخگذاری این تپه مربوط به قرون میانی اسلام دوران سلجوقی و ایلخانی است.

پوینده تصریح کرد: تپه زکی آباد شمالی در شهرستان ساوجبلاغ و غرب روستای زکی آباد قرار دارد و با بررسی های میدانی کارشناسان اداره کل و پژوهش های داده ها وسفال های سطحی تپه تاریخگذاری این تپه مربوط به قرون میانی اسلام دوران سلجوقی و ایلخانی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: محوطه شهر خاقان نیز در شهرستان ساوجبلاغ و غرب روستای کهریزک قرار دارد که این تپه مربوط به قزون میانی اسلام دوران سلجوقی و ایلخانی است.

وی با بیان اینکه تپه خیر آباد در شهرستان ساوجبلاغ و شمال غرب روستای خیرآباد قرار دارد، اضافه کرد: تپه کرگلین نیز در روستای خیرآباد قرار دارد و این تپه مربوط به دوران تاریخی است.