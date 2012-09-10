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۲۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۱

حجت الاسلام عباسی:

کارگاه تخصصی مداحی در ملایر برگزار می شود

کارگاه تخصصی مداحی در ملایر برگزار می شود

ملایر - خبرگزاری مهر: مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر از برگزاری کارگاه آموزشی، تخصصی مداحی جنوب استان در ملایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود عباسی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ملایری اظهار داشت: این کارگاه با حضور مداحان شهرستان‌های نهاوند، ملایرو تویسرکان برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز در روزهای 30 و31 شهریور ماه سال جاری در ملایر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی تعدادی از بهترین مداحان شهرستان‌های نهاوند، ملایرو تویسرکان حضور دارند.

حجت الاسلام عباسی در ادامه با بیان اینکه مکتب و مذهب ما به عنوان مذهب جعفری شناخته شده و تربیت شاگردان بزرگ امام ششم موجب مستحکم شدن پایه‌های مذهب تشیع شده است، گفت: طوفان‌های شبهات و افکار انحرافی در طول تاریخ نتوانسته هیچ تاثیری بر معارف ناب تشیع بگذارد.

وی ابراز داشت: مراسم ایام صادقیه امسال نیز با شکوه خاصی در ملایر برگزار می‌شود و این مراسم به مدت سه شب تا 22 شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد فاطمیه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری مراسم ویژه روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در ملایر خبر داد و گفت: این مراسم نیز از ساعت 9 صبح روز شهادت با حضور دسته جات و هیئات عزاداری از مقابل دفتر امام جمعه شهر ملایر آغاز و هیئات با برگزاری سینه زنی و عزاداری به سمت مسجد جامع شهر ملایر حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام عباسی ابرازداشت: در ادامه عزاداران در مسجد جامع ملایر تجمع خواهند داشت و حجت الاسلام علاءالدینی امام جمعه ومسئول شورای همایش تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند در جمع عزاداران سخنرانی خواهد داشت.

کد مطلب 1693798

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