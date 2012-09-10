کارگاه تخصصی مداحی در ملایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود عباسی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ملایری اظهار داشت: این کارگاه با حضور مداحان شهرستان‌های نهاوند، ملایرو تویسرکان برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز در روزهای 30 و31 شهریور ماه سال جاری در ملایر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی تعدادی از بهترین مداحان شهرستان‌های نهاوند، ملایرو تویسرکان حضور دارند.

حجت الاسلام عباسی در ادامه با بیان اینکه مکتب و مذهب ما به عنوان مذهب جعفری شناخته شده و تربیت شاگردان بزرگ امام ششم موجب مستحکم شدن پایه‌های مذهب تشیع شده است، گفت: طوفان‌های شبهات و افکار انحرافی در طول تاریخ نتوانسته هیچ تاثیری بر معارف ناب تشیع بگذارد.

وی ابراز داشت: مراسم ایام صادقیه امسال نیز با شکوه خاصی در ملایر برگزار می‌شود و این مراسم به مدت سه شب تا 22 شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد فاطمیه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری مراسم ویژه روز شهادت امام جعفر صادق(ع) در ملایر خبر داد و گفت: این مراسم نیز از ساعت 9 صبح روز شهادت با حضور دسته جات و هیئات عزاداری از مقابل دفتر امام جمعه شهر ملایر آغاز و هیئات با برگزاری سینه زنی و عزاداری به سمت مسجد جامع شهر ملایر حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام عباسی ابرازداشت: در ادامه عزاداران در مسجد جامع ملایر تجمع خواهند داشت و حجت الاسلام علاءالدینی امام جمعه ومسئول شورای همایش تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند در جمع عزاداران سخنرانی خواهد داشت.