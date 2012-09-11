اعزام بیش از 500 مبلغ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن اشاره به فرا رسیدن 25 شوال روز شهادت پایه گذار مذهب جعفری خاطر نشان کرد: به دلیل اهمیت بحث تبلیغ در منظر این امام همام 509 مبلغ ضمن بررسی و تبیین زندگی آن امام، برای مراسم شهادت این بزرگوار در مناطق مختلف استان سمنان مجالس عزاداری برپا خواهند کرد.

وی با اشاره به این که از این میان 375 مبلغ فعال بومی استان و 134 مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم هستند افزود: این مبلغان از 21 تا 23 شهریور ماه به مدت سه روز در سطح استان سمنان مجالس وعظ و سخنرانی خواهند داشت.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: مبلغین در این سه روز به تبیین زندگانی امام، مبارزه با طاغوتیان زمان، مناظره ها و سخنان پندآموز و دینی پرداخته و در سوگ رئیس مکتب شیعه مرثیه سرایی خواهند کرد.

مصائبی با اشاره به این که امام صادق (ع) در حدود شصت و پنج سال عمر با برکت خود را در شرایطی که امویان و عباسیان سرگرم زد و خورد با یکدیگر بودند، صرف احیاء دین و تربیت هزاران شاگرد در علوم و فنون مختلف نمود تاکید کرد: این گونه بود که آن حضرت، اسلام را از غربت و انزوا نجات بخشید.

وی با اشاره به شیوه های تبلیغی امام صادق (ع) اظهار داشت: جامعیت، استفاده از موقعیت، مناظره و بحث آزاد، برخورد عملی، نهی از منکر با محبت، اختصار در سخن، توجه به جوانان، در نظر گرفتن ظرفیت افراد، تبلیغ پنهانی، نوآوری و تبلیغ در حساس ترین لحظات از ویژگی های اساسی تبلیغات امام صادق (ع) بود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن بیان فضایل اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی امام صادق (ع) زندگی آن حضرت را به سه بخش تقسیم نمود و عنوان کرد: زندگانی امام در دوره امام سجاد و امام باقر (ع) که تقریبا نیمی از عمر حضرت را به خود اختصاص می دهد اولین بخش از زندگی آن بزرگوار است که در این دوران از علم، تقوی، کمال و فضیلت آنان در حد کافی بهره مند شد.

مصائبی دومین قسمت از زندگی امام جعفر صادق(ع) را از سال 114 هجری تا 140هجری دانست و گفت: در این دوره امام از فرصت مناسبی به وجود آمده برای به تکامل رساندن مکتب جعفری استفاده نمود.

وی خاطر نشان کرد: در این مدت چهار هزار دانشمند در مکتب آن حضرت تربیت شدند و علوم و فنون بسیاری را که جامعه آن روز تشنه آن بود، به جامعه اسلامی ارزانی داشت.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان هشت سال آخر عمر امام (ع) را تشکیل دهنده قسمت سوم زندگی امام آن حضرت معرفی کرد و افزود: در این دوره، امام بسیار تحت فشار و اختناق حکومت منصور عباسی قرار داشت، دائما تحت نظر بود و مکتب جعفری عملا تعطیل گردید.

مصائبی در پایان با اشاره به نحوه شهادت امام صادق (ع) از حرکت دسته جات عزاداری، مجالس سوگواری مساجد و هیئات مذهبی، مراسم همخوانی مداحان اهل بیت (ع)، برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع اقلام و بسته های فرهنگی میان زائرین علی بن موسی الرضا (ع) و هیئات مذهبی خبر داد.