سلامت جامعه مدیون حافظان، قاریان و عاملان به قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر دوشنبه در بازدید از مرکز تخصصی قرائت قرآن خواهران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات با توسل و عمل به قرآن برطرف می شود و سلامت جامعه مدیون حافظان، قاریان و عاملان به قرآن کریم است، افزود: توسعه فرهنگ قرآنی برای اقشار مختلف جامعه دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه به برکت جمهوری اسلامی فرهنگ قرآنی به ویژه برای جوانان و نوجوانان توسعه مطلوبی داشته است، اظهار داشت: توجه به قرآن کریم و عمل به مفاهیم آن، راه نجات در برابر تهدیدات فرهنگی دشمنان است.

خلخالی تصریح کرد: یادگیری متن و مفاهیم قرآنی یک رسالت همگانی در اسلام است و غفلت از یادگیری قرآن در جامعه اسلامی پذیرفتنی نیست.

وی نقش مربیان در توسعه مفاهیم قرآنی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: نقش مربیان در پیشبرد اهداف قرآنی تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه قرائت صرف ظاهر قرآن دارای اجر معنوی و نتایج خاص معنوی است، تاکید کرد: ‌قرآن دریایی شگرف است که هرکس می‌تواند به حد استعداد خود از آن بهره ببرد و حتی بنا بر فرمایش معصوم نگاه کردن به صفحات قرآن برای افراد بی‌سواد نیز اجری معنوی به همراه دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم صراحتاً بر تلاوت قرآن آن هم به حد توان و امکان زیاد تاکید فرموده و مستقیماً می‌فرماید "هر مقدار که می‌توانی قرآن تلاوت کنید".

خلخالی در پایان افزود: آنچه کمال جامعه اسلامی را موجب می‌شود درک معانی و مفاهیم قرآنی است و در حقیقت صوت و تجوید قرآنی مقدمه‌ای برای نشر معارف قرآن است.