کرایه تاکسی های آبیک به زیاران 30 درصد افزایش یافت

حسین دیور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نرخ کرایه های شهرستان آبیک 20 درصد افزایش یافته اما در مسیر آبیک به زیاران و بعضی از روستاهای جنوبی این شهرستان با اصلاح نرخ پایه، 30 درصد افزایش در نرخ کرایه ها اعمال شده است.



دیور، طولانی بودن مسیر آبیک به زیاران و همچنین پیچ های زیاد این مسیر را از دلایل دیگر افزایش نرخ کرایه در این مسیر عنوان کرد.



وی تصریح کرد: از رانندگان تاکسی درخواست می شود با توجه به این افزایش نرخ کرایه ها، خدمات بهتری را به مسافران ارائه کنند.



رانندگان تاکسی های خط آبیک به زیاران مدت ها بود که از عدم افزایش نرخ کرایه های این مسیر ناراضی بودند.



نرخ کرایه های خط آبیک به زیاران از 600 تومان به 800 تومان رسیده که این نرخ، افزایش بیش از 30 درصدی را نشان می دهد.

