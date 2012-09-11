به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرداریها که در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرداریها؛ فرصتی است تا شهرداران محترم شهرهای کشور بتوانند فرصتهایی که برای ورود سرمایهگذار در مجموعه مدیریتی شهریشان فراهم شده را ارائه بدهند.
وی با دعوت از سرمایهگذاران جهت مشارکت در عمران و آبادانی کشور گفت: سرمایهگذاران نقش موثری را در آبادانی شهرها ایفا نموده و میبایست با برنامهریزی زمینه و بستر ورود سرمایهگذاران را در طرحهای عمرانی شهرها محقق نماییم.
دلبری ضمن اشاره به تحقق فرمان مقام معظم رهبری که امسال را سال حمایت از سرمایه و کار ایرانی و همچنین تولید ملی نامگذاری نموده اظهار داشت: تحقق اصل 44 قانون اساسی منشاء خیر و برکاتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و بهرهگیری از منویات معظم له راهگشا خواهد بود.
شهردار قم دلایل سرمایهگذاری را میهن دوستی، اشتغال زایی، کار آفرینی و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: یکی از دلایلی که مانع سرمایهگذاری در کشور میشود سیستم بانکی است و نرخ سود سپرده بانکها رغبت سرمایهگذاران را کم میکند.
وی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات موانع سرمایهگذاری مربوط به مجموعه مدیریت شهری است، اظهار داشت: به عنوان یک ایرانی بهتر است سرمایه خود را در کشور خود استفاده کنیم.
دلبری با اشاره به مشکلاتی که پیش روی مجموعه مدیریت شهری برای ورود سرمایهگذاران قرار دارد افزود: بخشی از مسائل مربوط به قوانین میباشد و چالشهایی که بین شهرداریها هست در برخورد نظارتی و تشکیلاتی تابع ضوابط دولتی است و بایستی پاسخگو به مراجع نظارتی باشند.
وی نبود تشکلی برای شهرداران را یکی دیگر از مشکلات پیش روی شهرداران ذکر کرد و افزود: شهرداران بایستی مجموعه اقتصادی و یا شرکت سرمایهگذاری و کانون انجمن شهرداریها را تشکیل داده و یا سهامی و بانکی را ایجاد کنند و با یک تدبیر و یک کارگروهی و با استفاده از ماحصل آن موارد را پیگیری نمایند.
وی ضمن اشاره به لزوم بازنگری در ماده 56 و 73 قانون شهرداریها و تشکیل یک مجموعه اقتصادی افزود: ضرورت بازنگری قوانین پیش روی شهرداریها امروز امری اجتناب ناپذیر میباشد. همان طوری که یک مدیر خوب بایستی در زمان خودش تصمیمات متناسب با زمان خودش بگیرد دستگاههایی که قانونگذار هستند باید متناسب با آن قانون را تغییر بدهند.
دلبری اذعان داشت: در حال حاضر قانونهایی وجود دارد که چهل تا پنجاه سال پیش تدوین شده و در زمان حاضر ضرورت دارد که این قوانین بازنگری و متناسب با شرایط روز اصلاح شود. که این یک امر طبیعی میباشد .
شهردار قم بر لزوم توجه به ساختار و چارت سازمان شهرداریها تأکید کرد و افزود: باید بازنگری در ساختار و چارت آن متناسب با نیازها و شرایط مدیریت روز انجام بشود و این قوانین برای زمانهای خیلی گذشته پیش بینی شده است و یک ساختار و یک چارت ثابت بوده است.
دلبری ضمن اشاره به استفاده مناسب شهرداریها از فرصتها خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی ما باید با توجه به شرایط امروز کشورمان و متناسب با شرایط روز با شهرداران مواجه شوند، و این ضرورت وجود دارد که درقوانین و ضوابط دستگاههای نظارتی بازنگری انجام شود، که این یک امر طبیعی است، که بایستی دستگاههای نظارتی پیگیری نمایند.
دلبری ضمن اشاره به نهادههای مورد نیاز شهرداریها گفت: از ابزارهای اصلی شهرداریها قیر، بتن، جدول و میلهگرد و موضوعاتی این چنینی است و بایستی خود شهرداریها همت کنند و کانونی را ایجاد کنند تا در مواقع بحرانی و در شرایط متناسب با روز مصالح مورد نیاز خود را تأمین شود.
شهردار کلانشهر قم در ادامه تصریح کرد: بر هیچکدام از شما عزیزان پوشیده نیست خدمتهای گستردهای که متولی آن در قانون و در ضوابطی که در پیش روی شهروندان است به عهده شهرداران است اما در تأمین منابع و تخصیص بودجه و اینکه بتوانند خدمات را به نحو احسن انجام بدهند مسئولیت آن با خود مجموعه شهرداری میباشد که یک نهادی است که در تأمین منابع و هزینه های خودش خودکفاست.
دلبری وابستگی شهرداریها به نهادههای ساختمانی از جمله میلگرد و آرماتور را مشکل خیلی از شهرداران ذکر کرد و بیان داشت: بسیاری از پروژهها با مشکل روبرو شده و با نبود مصالح ساختمانی سیمان و بتن پروژهها به چالش کشیده شده است.
وی در بخشی از سخنان خود خواستار حمایت بانکها از طرحها و پروژههای شهری شد و گفت ایجاد سهام از سوی بانکها برای مردم میتواند در رشد و دگرگونی اجرای پروژهها مؤثر باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی برای پروژههای شهری شهرها را از بهترین ابزارهای جدید دانست و اضافه کرد: سکوک یکی از این منابع مالی است که در سازمان بورس نیز تصویب شده است اما آئیننامه آن هنوز نیامده است، شهرداریها اسناد مالکیت زیادی دارند و میتوانند از این روش استفاده کنند. این روش از اوراق مشارکت به مراتب بهتر است.
دلبری در ادامه خاطرنشان کرد: امروزه کار شهرداریها از یک کار تک بعدی فراتر رفته واقدامات صرف کار خدماتی یا عمرانی نبوده و در تمامی عرصه ها وارد شده اند ، و این ضرورتی که مدیریت شهری با مدیریت اقتصادی دارد،ضرورتی انکار ناپذیر است.
وی ضمن اشاره به هزینههای سنگینی که بر سر راه مدیریت شهری قرار دارد افزود: شهرداری یک سازمان غیردولتی است و علاوه بر مدیریت هزینه میبایست نسبت به مدیریت درآمد هم نظر داشته باشد و تمام هزینههای عمرانی و جاری را تأمین نماید که این امر مشکلاتی را پیش روی مجموعه مدیریت شهری قرار میدهد.
دلبری در ادامه گفت: شهرداران و مجموعه مدیریت شهری برای اداره شهر و انجام وظایف خطیر خودشان که بیش از 350 نوع خدمت را به شهروندان ارائه میدهند با مشکلات تامین منابع مواجهه هستند.
وی افزود: شهرداری یک مجموعه یا یک نهاد عمومی میباشد که هزینههای خود را از محل درآمدهای خود تأمین نموده که این درآمدها پایدار و متناسب با شرایط کشور نیست و درآمد شهرداری تحت تأثیر شرایط کشور از قبیل ساخت و سازها میباشد.
دلبری در ادامه بر لزوم تشکیل شرکت سرمایه گذاری عام برای شهروندان در هر شهر تأکید کرد و اذعان داشت: باید سازکار این کار فراهم شود و شهروندان را در عمران و آبادانی شهرها سهیم و شریک نماییم. و منابع و سرمایههای اندک شهروندان را در قالب شرکتهای عمرانی و آبادانی شهر بکار گیریم و این کانون را سهامی عام نماییم و مردم خودشان در عمران و آبادانی شهرشان نقش داشته باشند.
وی بر لزوم تعامل شهرداریها با مجموعه معاونت سرمایهگذاری وزارت اقتصاد و استفاده از فرصتهایی این وزارتخانه تأکید کرد و بیان داشت: استفاده از این فاینانس و منابع خارجی در حال حاضر وجود دارد. وشرکتهای خارجی هستند که آمادگی لازم جهت سرمایه گذاری در شهرها بویژه در شهرهای مذهبی ایران را دارند.
شهردار کلانشهر قم در ادامه ضمن اشاره به ویژگیهای شهر مقدس قم گفت: شهر قم پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی کشور و شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور میباشد و وجود بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و همچنین بزرگترین حوزه علمیه جهان اسلام و وجود مراجع عظام و تأکید مقام معظم رهبری که قم یک شهر بین المللی است فرصت بسیار خوبی برای سرمایهگذاران بوجود آورده است.
وی مهمترین پروژه را برای ورود سرمایه گذاران در قم بلوار پیامبر اعظم (مسیرحرم-جمکران) به طول هفت کیلومتر ذکر و تصریح کرد: بعد از 17سال در حال حاضر این پروژه آماده ورود سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران میباشد.
شهردار قم جهت برگزاری همایش ونمایشگاه دوم فرصتهای سرمایهگذاری شهرداری، در شهر مقدس قم اعلام آمادگی و ابراز امیدواری کرد: این نمایشگاه و همایش به صورت چرخشی در کلانشهر های مختلف کشور برگزار شود تا هم از تجربیات شهرداران و هم از نواقص و آسیبهایی که در مدیریت شهری وجود دارد استفاده لازم را ببرند.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: امروز ضرورت بازنگری قوانین پیش روی شهرداریها امری اجناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در اولین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرداریها که در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرداریها؛ فرصتی است تا شهرداران محترم شهرهای کشور بتوانند فرصتهایی که برای ورود سرمایهگذار در مجموعه مدیریتی شهریشان فراهم شده را ارائه بدهند.
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