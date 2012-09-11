ایجاد رشته مشاوره توانبخشی/ 12 مهر آخرین مهلت ثبت نام دکتری پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام و ارسال مدارک به صورت اینترنتی بوده و داوطلبان در 53 رشته دکتری تخصصی می توانند ثبت نام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام عبارتند از عکس4*3 (از اسکن عکس هایی که دارای مهر می باشد خودداری شود)، کارت ملی، شناسنامه، دانشنامه دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی و یا مدرک معتبری که نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب باشد.(مدارک تحصیلی خارج از کشور باید به تایید یکی از وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد.)

همچنین گواهی معدل دوره تحصیلی، مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد، حکم کارگزینی سال 1391 برای اعضای هیئت علمی (مربی) رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد، موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از بالاترین مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع Ph.D برای اعضای هیئت علمی مربی رسمی وزارت بهداشت ، فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی، دریافت کد 12 رقمی از نیروی مقاومت بسیج برای متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان، کارت فرزند یا همسر شهید – کارت جانباز – فرزند یا همسر جانباز، فرم مربوط به جهاد گران داوطلب بسیجی از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی و گواهی نشان دهنده موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.

هزینه ثبت نام در آزمون به مبلغ 22 هزار و پانصد تومان (دویست و بیست و پنج هزار ریال) است که از طریق پرداخت با کارت های شتاب به صورت اینترنتی امکان پذیر خواهد بود.

معرفی نامه برای استعدادهای درخشان از دانشگاه مربوطه طبق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح اعلام شده نیز از دیگر مدارک ثبت نام است.

مدارک زبان انگلیسی شامل حداقل نمره 50 از MHLE ، حداقل نمره 50 از MSRT ، حداقل نمره 480 از TOLIMO، حداقل نمره 480 از TOEFL بین المللی (IBT حداقل نمره 60 مورد قبول است)سایر تافل ها مورد پذیرش نخواهد بود، حداقل نمره 5 از IELTS (مدرک آکادمیک) و حداقل نمره 70 از MELAB است.

سایت ثبت نامی و ارسال مدارک و اطلاع از آخرین اطلاعیه ها http://sanjeshp.ir خواهد بود و فرصت ارائه شده تمدید نمی شود.