تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم شوال سال 1433 هجری قمری و یازدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.
- هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با برگزاری چهار دیدار به شرح زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* ازبکستان - کره جنوبی، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند
* لبنان - ایران، ساعت 18:30، ورزشگاه کمیل شمعون بیروت
گروه B:
* ژاپن - عراق، ساعت 15، ورزشگاه سایتاما
* اردن - استرالیا، ساعت 20:30، ورزشگاه ملک عبدالله دوم امان
- هفته دوم از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره اروپا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A
* صربستان - ولز
* بلژیک - کرواسی
* اسکاتلند - مقدونیه
گروه B
* بلغارستان - ارمنستان
* ایتالیا - مالت
گروه C
* اتریش - آلمان
* سوئد - قزاقستان
گروه D
* رومانی - آندورا
* ترکیه - استونی
* مجارستان - هلند
گروه E
* قبرس - ایسلند
* نروژ - اسلوونی
* سوئیس - آلبانی
گروه F
* رژیم اشغالگر قدس - روسیه
* ایرلند شمالی - لوکزامبورگ
* پرتغال - آذربایجان
گروه G
* بوسنی و هرزگوین - لتونی
* اسلوواکی - لیختن اشتاین
* یونان - لیتوانی
گروه H
* سن مارینو - مونتهنگرو
* لهستان - مولداوی
* انگلیس - اوکراین
گروه I
* گرجستان - اسپانیا
* فرانسه - بلاروس
- هفته هشتم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آمریکای جنوبی امشب طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* شیلی - کلمبیا
* اروگوئه - اکوادور
* پاراگوئه - ونزوئلا
* پرو - آرژانتین
- دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی کشورمان برای حضور در رقابتهای بین قارهای از امروز در خانه تکواندو آغاز خواهد شد.
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