تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم شوال سال 1433 هجری قمری و یازدهم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با برگزاری چهار دیدار به شرح زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ازبکستان - کره جنوبی، ساعت 17:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* لبنان - ایران، ساعت 18:30، ورزشگاه کمیل شمعون بیروت

گروه B:

* ژاپن - عراق، ساعت 15، ورزشگاه سایتاما

* اردن - استرالیا، ساعت 20:30، ورزشگاه ملک عبدالله دوم امان

- هفته دوم از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره اروپا امروز و امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A

* صربستان - ولز

* بلژیک - کرواسی

* اسکاتلند - مقدونیه

گروه B

* بلغارستان - ارمنستان

* ایتالیا - مالت

گروه C

* اتریش - آلمان

* سوئد - قزاقستان

گروه D

* رومانی - آندورا

* ترکیه - استونی

* مجارستان - هلند

گروه E

* قبرس - ایسلند

* نروژ - اسلوونی

* سوئیس - آلبانی

گروه F

* رژیم اشغالگر قدس - روسیه

* ایرلند شمالی - لوکزامبورگ

* پرتغال - آذربایجان

گروه G

* بوسنی و هرزگوین - لتونی

* اسلوواکی - لیختن اشتاین

* یونان - لیتوانی

گروه H

* سن مارینو - مونته‌نگرو

* لهستان - مولداوی

* انگلیس - اوکراین

گروه I

* گرجستان - اسپانیا

* فرانسه - بلاروس

- هفته هشتم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه آمریکای جنوبی امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* شیلی - کلمبیا

* اروگوئه - اکوادور

* پاراگوئه - ونزوئلا

* پرو - آرژانتین

- دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی کشورمان برای حضور در رقابت‌های بین قاره‌ای از امروز در خانه تکواندو آغاز خواهد شد.