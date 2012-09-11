  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۷

با انتشار پنجمین فراخوان ؛

وزارت بهداشت محققان را به تولید 194 ماده اولیه دارویی فراخواند

وزارت بهداشت محققان را به تولید 194 ماده اولیه دارویی فراخواند

پنجمین فراخوان تولید مواد اولیه دارویی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کسب دانش فنی تولید ماده اولیه داروهای راهبردی بر اساس فهرست اقلام جدید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت از کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی برای این فراخوان دعوت به عمل آورد.

پنجمین فراخوان کسب دانش فنی تولید ماده اولیه برای 194 داروی راهبردی در سایت معاونت تحقیقات و فناوری به نشانی  WWW.hbi.ir  منتشر شده است.

هدف از اعلام فراخوان کسب دانش فنی تولید مواد اولیه دارویی در مقیاس صنعتی است و محققان باید جهت تولید صنعتی مواد اولیه محل تولید را مشخص کرده و در صورت نیاز به همکاری شرکتهای تولیدی قرارداد با شرکت مربوطه الزامی است.

قرارداد تولید شکل نهایی دارو (Finish Product ) با شرکت تولید کننده الزامی است و بررسی صرفه اقتصادی تولید به عهده مجری است.

با توجه به سیاستهای تشویقی و حمایتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مبنای قیمت گذاری، آیین نامه جدید قیمت گذاری سازمان غذا و دارو بوده و 45 درصد تعرفه واردات برای ماده اولیه تولید شده در داخل کشور اعمال شده و در صورت تأییدیه های کیفی و قابل رقابت با انواع موجود، واردات لغو خواهد شد.

کد مطلب 1693830

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