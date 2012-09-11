وزارت بهداشت محققان را به تولید 194 ماده اولیه دارویی فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت از کلیه محققین حوزه علوم دارویی و بیوتکنولوژی در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، کارخانجات بخش دولتی و خصوصی برای این فراخوان دعوت به عمل آورد.

پنجمین فراخوان کسب دانش فنی تولید ماده اولیه برای 194 داروی راهبردی در سایت معاونت تحقیقات و فناوری به نشانی WWW.hbi.ir منتشر شده است.

هدف از اعلام فراخوان کسب دانش فنی تولید مواد اولیه دارویی در مقیاس صنعتی است و محققان باید جهت تولید صنعتی مواد اولیه محل تولید را مشخص کرده و در صورت نیاز به همکاری شرکتهای تولیدی قرارداد با شرکت مربوطه الزامی است.

قرارداد تولید شکل نهایی دارو (Finish Product ) با شرکت تولید کننده الزامی است و بررسی صرفه اقتصادی تولید به عهده مجری است.

با توجه به سیاستهای تشویقی و حمایتی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت مبنای قیمت گذاری، آیین نامه جدید قیمت گذاری سازمان غذا و دارو بوده و 45 درصد تعرفه واردات برای ماده اولیه تولید شده در داخل کشور اعمال شده و در صورت تأییدیه های کیفی و قابل رقابت با انواع موجود، واردات لغو خواهد شد.