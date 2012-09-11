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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

مومنی در گفتگو با مهر:

ثبت مناسک حج مهم ترین پرونده معنوی شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار است

ثبت مناسک حج مهم ترین پرونده معنوی شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور گفت: ثبت مناسک حج مهم ترین پرونده معنوی همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار است.

آتوسا مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، دو غار استثنایی سیمیدون و یک غار طبیعی- تاریخی دیگر در کردستان را از مهمترین پرونده های ثبتی این همایش اعلام کرد و اظهار داشت: ثبت مناسک حج نیز مهم ترین پرونده معنوی همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار ملی است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین آثار، ثبت بزرگترین معماری دستکند همدان بنام منطقه ارزان فود است.

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور گفت: پرونده خانه معین التجار بوشهری در استان تهران که توسط کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران مطرح شده مهمترین پرونده ثبتی NGOها است.

مومنی مهمترین پرونده ثبت معنوی را مناسک حج عنوان کرد و گفت : 8 پرونده شیراز امروز به ثبت رسید که یکی از آنها مشروط ثبت شد.

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور افزود: شیراز هم 5 پرونده از سویNGO  ها ارائه داده است که در حال بررسی است.
 

کد مطلب 1693836

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