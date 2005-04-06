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۱۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۴۹

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مجموعه داستان هاي كريستين اندرسن در ايران منتشر مي شود

مجموعه داستان هاي كامل هانس كريستين اندرسن ، نويسنده ي دانماركي ، همزمان با دويستمين سالگرد تولدش ، براي اولين بار در ايران منتشر مي شود .

به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، همزمان با بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد هانس كريستين اندرسن ، نويسنده ي بزرگ دانماركي درايران ، تمامي آثار اين نويسنده ي كودك و نوجوان با عنوان " داستان هاي پريان " تاپايان هفته به ويترين كتابفروشي ها راه خواهد يافت .

كتاب داستان هاي پريان ، 1400 صفحه دارد و جمشيد نوايي آن را به فارسي برگردانده است . كارترجمه ي فارسي اين مجموعه كه آثارهانس كريستين اندرسن را به طوركامل شامل مي شود ، چهار سال تمام به طول انجاميده است .

گفتني است پيش از اين داستان هاي اين نويسنده ي دانماركي بارها توسط ناشران مختلف چاپ شده بود اما اين براي نخستين بار است كه يك ناشر براي انتشاركامل آثار اندرسن در قالب يك مجموعه اقدام كرده است . مجموعه آثار اندرسن را نشرنگاه براي چاپ آماده كرده است .

کد مطلب 169384

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