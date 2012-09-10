اجلاس غیرمتعهدها نشان داد ایران توانسته در مقابل قدرتهای بزرگ بایستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی عصر امروز در ملاقات و مذاکره با «ووبانگ گو» رئیس کمیته کنگره ملی نمایندگان خلق چین، روابط دو کشور را دارای پشتوانه عظیم تاریخی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد حجم تبادلات اقتصادی و تجاری خود را با چین به مرز 100 میلیارد دلار برساند.

رحیمی با اشاره به مداخله غیرقانونی آمریکا و قدرتهای غربی در امور سایر کشورها تصریح کرد: ملت ایران در مقابل زورگویی های آمریکا ایستاده و این آرمانی است که از امام خمینی (ره) بر جای مانده است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا تلاش می کند به هر بهانه ای در امور دیگر کشورها دخالت کند، خاطرنشان کرد: آمریکا فراتر از قطعنامه سازمان ملل تحریم های غیرقانونی در زمینه نفت و بانک مرکزی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد از زیاده خواهی های آمریکا، گفت: اگر هریک از اعضاء این جنبش، قدری مقاومت در مقابل آمریکا از خود نشان دهد، بی تردید آن کشور را بر سر جای خود خواهند نشاند و در این زمینه همکاری های کشورهای دوست به ویژه ایران و چین بسیار مفید و ثمربخش خواهد بود.

رحیمی ایران را امن ترین منبع تأمین انرژی برای دیگر کشورها از جمله چین برشمرد و اظهار داشت: تنها کشوری که آمریکا نمی تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد، ایران است. بنابراین تأمین مواد نفتی از ایران یکی از امن ترین و بی خطرترین راههاست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه چین یکی از کشورهای مهم جهان با اقتصادی ریشه دار است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد سطح روابط اقتصادی و همکاری های تجاری خود با چین را در تمامی زمینه ها و از جمله نفت وگاز ارتقا دهد.

رحیمی با تأکید بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها و طرح های همکاری مشترک اظهار امیدواری کرد: سفر رئیس کمیته کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تهران فصل جدیدی را در توسعه روابط دو کشور به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایران و چین می توانند با کمک یکدیگر به صلح پایدار جهانی کمک کنند، از مواضع خردمندانه دولت چین در قبال مسائل سوریه قدردانی کرد.

«ووبانگ گو» رئیس کمیته کنگره ملی نمایندگان خلق چین نیز در این مذاکرات ایران را کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه و جهان خواند و گفت: توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک تصمیم راهبردی برای چین به شمار می رود و پکن اهمیت فراوانی برای توسعه روابط با تهران قائل است.

وی ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان شمال غرب کشورمان اظهار داشت: دوستی چین و ایران ریشه دار و دارای تاریخی دیرینه است و مردم دو کشور نسبت به یکدیگر محبت دارند.

«ووبانگ گو» با بیان اینکه تحریم های کنونی قدرتهای بزرگ همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و چین را با مشکلاتی مواجه کرده است، تصریح کرد: آمریکا و غرب بر خلاف مقررات بین المللی مشکلاتی را برای شرکتهای چینی که با ایران در ارتباط هستند، ایجاد می کنند.

رئیس کمیته کنگره ملی نمایندگان خلق چین افزود: گسترش همکاری های تجاری دو کشور در جهت منافع دو ملت است و همه مسئولین ایران و چین از جمله مسئولین دولتی و پارلمانی برای توسعه روابط اهمیت فراوانی قائل هستند.

وی همچنین از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران قدردانی کرد و گفت: این اجلاس نشان داد جمهوری اسلامی ایران توانسته است در مقابل فشارهای قدرتهای بزرگ بایستد.

ووبانگ گو یکی از اهداف سفر خود به تهران را تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور عنوان و تصریح کرد: پکن علاقمند است همکاری ها و مناسبات تجاری و اقتصادی خود را به ویژه در زمینه نفت و گاز با جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و دو کشور باید تلاش کنند راه هایی برای عبور از تحریم ها بیابند.

