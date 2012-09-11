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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

فغانی خبر داد:

شرایط ویژه برای تحصیل خبرنگاران گلستان در مراکز آموزش عالی

شرایط ویژه برای تحصیل خبرنگاران گلستان در مراکز آموزش عالی

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گرگان 3 گفت: خبرنگاران استان گلستان می توانند با شرایط ویژه در دوره های کاردانی پودمانی این مرکز از تاریخ 20 شهریورماه به مدت 10 روز ثبت نام کنند.

میثم فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاردانی حرفه‌ای روابط عمومی،تبلیغات، حسابرسی، کاردانی فنی برنامه‌سازی کامپیوتر، اینترنت و شبکه‌های گسترده و شبکه‌های کامپیوتر از رشته‌های کاردانی ناپیوسته فنی و حرفه ای پودمانی این مرکز است که خبرنگاران می توانند در این رشته ها ثبت نام نمایند.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان داشته ایم مقرر شد با ارایه خدمات و تسهیلات ویژه برای خبرنگاران، زمینه ورود آنان را به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گرگان 3  فراهم آوریم.

فغانی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی فرصت بسیار مناسبی برای توسعه اشتغال وکاربردی نمودن مهارت ها برای خبرنگاران است.

معاون آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 3 گفت: خبرنگاران استان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تماس حاصل نمایند ویا برای ثبت نام به مرکز آموزش عالی  علمی کاربردی گرگان 3  واقع در شهرک امام (ره) –کوچه چهارم( 20 متری نهضت) – نبش نهضت 2 مراجعه نمایند.

کد مطلب 1693857

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