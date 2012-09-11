شرایط ویژه برای تحصیل خبرنگاران گلستان در مراکز آموزش عالی

میثم فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاردانی حرفه‌ای روابط عمومی،تبلیغات، حسابرسی، کاردانی فنی برنامه‌سازی کامپیوتر، اینترنت و شبکه‌های گسترده و شبکه‌های کامپیوتر از رشته‌های کاردانی ناپیوسته فنی و حرفه ای پودمانی این مرکز است که خبرنگاران می توانند در این رشته ها ثبت نام نمایند.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان داشته ایم مقرر شد با ارایه خدمات و تسهیلات ویژه برای خبرنگاران، زمینه ورود آنان را به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گرگان 3 فراهم آوریم.

فغانی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی فرصت بسیار مناسبی برای توسعه اشتغال وکاربردی نمودن مهارت ها برای خبرنگاران است.

معاون آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 3 گفت: خبرنگاران استان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تماس حاصل نمایند ویا برای ثبت نام به مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گرگان 3 واقع در شهرک امام (ره) –کوچه چهارم( 20 متری نهضت) – نبش نهضت 2 مراجعه نمایند.