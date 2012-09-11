بازماندگان فاجعه اتمی هیروشیما در سرزمین های اشغالی تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلوزیونی " سی بی اس نیوز" ، گروهی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن که روز دوشنبه از اماکن مقدس سرزمین های اشغالی دیدار می کردند با حمل پلاکاردهایی به زبان ژاپنی خواستار برچیده شدن سلاح های اتمی شدند.

"ناگایاما ایواو" بازمانده 69 ساله بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا گفت: هرگونه استفاده از سلاح اتمی باید از بین برود، حتی اگر با هدف تهدید و ارعاب باشد.

گفتنی است بمباران اتمی شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا در سال 1949 موجب کشتار بیش از 140 هزار نفر از مردم این شهر شد.