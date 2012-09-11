  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۵

در اعتراض به رژیم صهیونیستی؛

بازماندگان فاجعه اتمی هیروشیما در سرزمین های اشغالی تجمع کردند

بازماندگان فاجعه اتمی هیروشیما در سرزمین های اشغالی تجمع کردند

گروهی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن در تجمعی در سرزمین های اشغالی، خواستار برچیده شدن سلاح های اتمی این رژیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلوزیونی " سی بی اس نیوز" ، گروهی از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن که روز دوشنبه از اماکن مقدس سرزمین های اشغالی دیدار می کردند با حمل پلاکاردهایی به زبان ژاپنی خواستار برچیده شدن سلاح های اتمی شدند.

"ناگایاما ایواو" بازمانده 69 ساله بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا گفت: هرگونه استفاده از سلاح اتمی باید از بین برود، حتی اگر با هدف تهدید و ارعاب باشد.

گفتنی است بمباران اتمی شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا در سال 1949 موجب کشتار بیش از 140 هزار نفر از مردم این شهر شد.

کد مطلب 1693864

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