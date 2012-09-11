عقرب سیاه در ملاءعام اعدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، متهم به نام صادق معروف به عقرب سیاه سال هفتم اردیبهشت سال 87 به اتهام ربودن 30 زن و آزار و اذیت آنها در بیابان های حسن آباد تهران دستگیر شد. عقرب سیاه بعد از اعلام شکایت از سوی تعدادی زن و دختر جوان تهرانی مبنی بر ربودن و آزار و اذیت آنها در سال 88 دستگیر شد.

یکی از شاکیان پرونده در مورد جنایت عقرب سیاه گفت: وقتی پس از آزار و اذیتهای متهم به هوش آمدم دیدم روی تپه‌ای به صورت دراز کش رها شده‌ام و مرد شیطان صفت در حال زدن ضربه با سنگ به گیجگاهم است. از او پرسیدم چرا این کار را می‌کند و مدعی شد من صورت وی را دیده‌ام و باید بمیرم تا او شناسایی نشود. بعد از لحظاتی متوجه شدم که با یک پیچ‌گوشتی دارد بدنم مرا سوراخ می‌کند تمام بدنم غرق در خون شده بود.

بسیاری از قربانیان این پرونده از ترس آبروریزی یا تهدید شکایت نکرده یا شکایت خود را با مراجعه به دادگاه پس گرفته‌اند. قربانیان گفته‌اند که وی در تماسهای تهدید آمیز خود گفته‌است که نام و آدرس مدرسه فرزندان شاکیان را نیز دارد.

صادق مرادی در محاکمه اول به اعدام محکوم و در محاکمه دوم تبرئه شد. تبرئه او باعث ایجاد بحثهای اعتراض‌آمیز در میان رسانه‌ها شد و قربانیان هم نسبت به نقض حکم اعدام توسط دیوان‌عالی کشور، اعتراض کردند. این مسئله حتی باعث اعتراض رئیس قوه قضائیه به حکم شد.

پس از تبرئه عقرب سیاه ، کمیسیون اجتماعی جلسه ویژه‌ای را با حضور مسئولان قضایی برگزار کرده و به بررسی این پرونده پرداخت. نماینده مردم سبزوار در مجلس هشتم در واکنش به این حکم گفت: مانیزنسبت به صدور حکم تبرئه عقرب سیاه معترضیم و کمیسیون اجتماعی دراین مورد نشستی رابا مسئولان دستگاه قضایی برگزار خواهد کرد. عقرب سیاه سزاوار رافت نمی‌باشد و چنین برخوردی از سوی دستگاه قضایی موجب سوء استفاده دیگر مجرمان خواهد شد. نمایندگان مجلس، در موارد تجاوز به عنف حساس می‌باشند و این موضوع را به طور حتم پیگیری خواهند کرد.

بس از تبرئه عقرب سیاه و واکنشهای بسیار به این حکم پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و این بار قضات دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی به پرونده رسیدگی کردند.

وی در سومین محاکمه در بهمن 1390 به اعدام محکوم شد که قضات شعبه 14 دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند.

سرانجام با استیذان حکم از سوی رئیس قوه قضائیه و اعلام نظر قضات شعبه 79 دادگاه کیفری در مورد اعدام مرد متجاوز در ملاءعام حکم عقرب سیاه دقایقی قبل در چهارراه نظام آباد تهران و در حالی که صدها نفر در محل اجرای حکم حضور داشتند اجرا شد.