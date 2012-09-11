به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم از روز جمعه ۱۷ شهرویر ماه با حضور استاندار قم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) و از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد گشایش یافت.



سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال استان قم که سی و هشتمین نمایشگاه استانی رسانه‌های دیجیتال به شمار می‌رود تا سه شنبه ۲۱ شهریورماه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای بازدید علاقمندان دایر است.



این نمایشگاه در بخش‌هایی همچون مسابقات و سرگرمی، بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و تهدید‌ها، فناوری و نوآوری، خانواده، جشنواره کودک و رسانه با حضور هنرمندان صدا و سیما و نیز با ارائه محصولاتی در زمینه‌های مختلف از جمله نرم‌افزارهای مذهبی، آموزشی، کاربردی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.



حضور مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در نمایشگاه



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، تولید و عرضه کننده نرم افزارهای علوم اسلامی در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم حضور دارد.



این مرکز تا کنون ده‌ها عنوان نرم افزار در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی شامل قرآن، تفسیر، عقاید، فقه، اصول، فلسفه، اخلاق، عرفان، منطق، رجال، تاریخ، شعر و ادب، جغرافیای اسلامی، تراجم و کتاب‌شناسی تولید کرده است.

از پر فروش‌ترین نرم افزار‌های تولید شده توسط این مرکز می‌توان به نرم افزار تخصصی معجزه حفظ که حاوی طرح و ایده‌های نوین در زمینه حفظ ومرور قرآن کریم است اشاره کرد.



ارائه طرح جامع حفظ و مرور قرآن با استفاده از روش علمی لایتنر، جلوگیری از تکرار‌های اضافی در حفظ ومرور، آموزش کامل حفظ قرآن بدون نیاز به استاد، رفع کامل اشتباهات در هنگام حفظ ومرور، تسلط بر ابتدا و انتهای آیات، تسلط بر ابتدا وانتهای صفحات، تقویت حافظه تصویری، بانک سئوالات حفظ، آزمون‌های تستی طبقه بندی شده، امکان تکرار بی‌‌‌‌نهایت قسمتی یا تمام آیه از جمله امکانات این نرم افزار است.



از دیگر نرم افزارهای این مرکز که در نمایشگاه با استقبال مخاطبان روبه رو شده است می‌توان به نرم افزار جامع الاحادیث نسخه 3.5 اشاره کرد که در این نرم افزار متن کامل ۴۲۷ عنوان کتاب در ۱۱۴۲ جلد، شامل منابع روایی شیعه به همراه ترجمه و شرح در موضوع ادعیه، زیارات، اخلاق، تاریخ، تفسیر، جوامع حدیثی، فقه، فضایل، کلام و رجال گنجانده شده است.



از دیگر امکانات و محتوا ی این نرم افزار می‌توان به دسترسی به تفسیر آیات در دامنه احادیث عرضه شده، متن کامل ۱۰ دوره لغت نامه عربی و فارسی در ۶۲ جلد با قابلیت جستجو، مشاهده ترجمه‌ها و شروح در کنار متن اصلی کتاب اشاره کرد.



نرم افزار جامع تفاسیر نور 2.1 نیز از دیگر نرم افزار‌هایی تولید شده در این مرکز است که مورد استقبال گسترده علاقمندان به قرآن قرار گرفته است.



از قابلیت‏ هاى این نرم افزار مى توان به متن کامل ۳۰۲ عنوان کتاب در ۱۴۱۹ جلد، ۱۸۳ عنوان تفسیر فارسی و عربی در ۱۲۲۴ جلد، ۵۵ ترجمه فارسى شامل، ۲۱ ترجمه برگرفته از تفاسیر، ۳۴ ترجمه مستقل در ۳۶ جلد، ۴۷ ترجمه در ۲۵ زبان دیگر مانند، انگلیسى، روسی، آلمانی، اردو، فرانسوی، ترکی و مالایى اشاره کرد.



۵ فرهنگ ‏نامه قرآنى در ۳۲ مجلد و ۳ لغتنامه عربی به عربی در ۲۴ مجلد و یک لغتنامه عربی به فارسی، با قابلیت جستجو در کتابخانه، امکان جستجوى پیشرفته در ترجمه ‏‌ها به ۱۳ زبان: فارسى، انگلیسى، فرانسوى، ایتالیایى، آلمانى، ترکى، آلبانیایى، مالزیایى، اندونزیایى، سواحلى، پرتغالى و اسپانیولى و کردی و نمایش بیش از ۱۰۰۰ تصویر و بیش از ۶۰ قطعه فیلم مربوط به آیات به تفکیک زبان از دیگر امکانات این نرم افزار است.

عرضه دانشنامه جامع قرآنی در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال قم



دانشنامه جامع قرآنی نسیم رضوان از سوی مرکز جهانی نشر و معارف اسلامی مبلغ نیز در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم عرضه شده که این نرم افزار در جشنواره نرم افزارهای قرآنی و دیجیتال حایز رتبه بر‌تر شده است.



این نرم افزار با داشتن قابلیت جستجوی دقیق و کامل از ۳ دوره کامل ترتیل قرآن و ترجمه فارسی، چند تفسیر قرآنی از جمله المیزان، نمونه، مجمع البیان و تفسیر انگلیسی قرآن، ۹ ترجمه فارسی، ۶ ترجمه انگلیسی و۱۳ ترجمه به سایر زبانهای زنده دنیا تبدیل به یکی از جامع‌ترین دانشنامه‌های قرآنی شده است.



نمایش ترجمه فارسی زیر کلمه‌ای قرآن همزمان با حرکت اشاره گر برروی کلمه مورد نظر، امکان جستجو، ذخیره و چاپ از دیگر امکانات این نرم افزار است.



عرضه نرم افزار هوشمند آشپزی ناشتا



نرم افزار هوشمند آشپزی ناشتا، از دیگر آثار ارائه شده در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم است که این نرم افزار موفق به کسب عنوان برگزیده بخش بانوان در جشنواه رسانه‌های دیجیتال و برگزیده وزارت بهداشت در دومین جشنواره ملی رسانه‌های سلامت شده است.



درج بیش از ۲ هزار دستور غذایی، سیستم هوشمند پیشنهاد غذا، قابلیت ایجاد برنامه غذایی، ۲۰۵۹ دستور غذایی در ۳۶ دسته بندی و ۷ بخش ویژه شامل سفره آرایی و غذاهای تزئینی، رژیم غذایی بیماریهای مختلف، غذای کودک، نکات خانه داری، ریز مغذی‌ها، آداب تغذیه در اسلام و خوراکی‌ها در قران و حدیث از دیگر قابلیت‌های این نرم افزار است.



سفره آرایی شامل طرز تزئین انواع غذا‌ها، تزئین میوه‌ها، سفره آرائی و ساخت انواع گل‌ها همراه با توضیحات و عکس بصورت مرحله به مرحله، رژیم درمانی شامل شرح کاملی از بیماریهای مختلف و رژیم‌های غذائی مناسب برای بهبود، غذای کودک شامل انتخاب سن کودکو راهنمایی و انتخاب غذای مناسب و غذاهای ممنوع و طرز تهیه، جستجوی پیشرفته با وارد کردن نام غذای مورد نظر از دیگر بخش‌های گنجانده شده در این نرم افزار است.

غرفه فرصت‌ها و تهدید‌ها شبکه‌های تلویزیونی و موتورهای جستجو گر



در بخشی از این نمایشگاه غرفه‌ای به نام فرصت‌ها و تهدید‌ها بر پا شده که به بررسی فرصت‌ها و تهدید‌ها در زمینه شبکه‌های تلویزیونی و موتورهای جستجو گر می‌پردازد.



در این غرفه به نقد و بررسی اهداف راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه تلویزیونی زمزمه، شبکه تلویزیونی نور، شبکه تلویزیونی بی‌بی سی فارسی، شبکه تلویزیونی من و تو و شبکه تلویزیونی بی‌بی سی فارسی و نیز به نقد و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موتورهای جستجوگر اینترنتی از جمله گوگل، یوتیوب، ویکی پدیا و یا هو پرداخته می‌شود.



نخستین سامانه تایپ گفتاری فارسی در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال قم



نویسا به عنوان نخستین سامانه تایپ گفتاری فارسی در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم حضور دارد که این نرم افزار طیف وسیعی از کاربران را در بر می‌گیرد و تمام کسانی که به نحوی با تایپ سرو کار دارند می‌توانند از این نرم افزار استفاده کنند.



از قابلیت‌های این نرم افزار می‌توان به دقت تشخیص بسیار بالا، تایپ سریع متون همزمان با صحبت گوینده، امکان نوشتن در تمام محیط‌های تایپی مانند wovd، فرم‌ها، سیستم‌های اتوماسیون اداری، توانایی تبدیل پرونده‌های صوتی از قبل ضبط شده به متن، قابلیت یادگیری لهجه، و لحن بیان گوینده، و توانایی تطبیق با شرایط محیطی جدید، پشتیبانی از فرمان‌های صوتی جهت اجرا و کنترل برنامه‌ها اشاره کرد.



نسخه‌های سامانه تایپ گفتاری فارسی نویسا شامل نسخه‌های عمومی استاندارد پیشرفته و حرفه‌ای و تخصصی پزشکی حقوقی و اسلامی است.

عرضه نرم افزار دائره المعارف اطلس جامع ایران



شرکت کیمیا گستر نصر نیز با ارائه آخرین تولیدات نرم افزای خود در سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم حضور دارد که نرم افزار دائره المعارف اطلس جامع ایران این شرکت با استقبال خوبی از سوی علاقمندان و بازدیدکنندگان مواجه شده است.



نمایش سه مدل نقشه راه، امکان جستجوی آفلاین بیش از ۱۴ هزار مکان شامل ۴٠٠ مکان زیارتی سیاحتی، ۸۱ چشمه، ۱۲۵ باغ، ۱۲۳ کوه، ۶۱ تپه، ۱۷۴ قلعه، ۴۵ بندر، ۲٠۴ جاده، ۵۱ منطقه حفاظت شده، ۱۹ پناهگاه حیات وحش، چندین هزار روستا، امکان جستجوی نام مکان دلخواه بر روی موتور جستجوی گوگل، امکان نمایش آنلاین اطلاعات مکان نا‌شناس تا حد شناسایی کوچک‌ترین جزئیات روی نقشه، نمایش بیش از ۴٠٠ مکان زیارتی سیاحتی بر روی نقشه به همراه اطلاعات متنی و گالری تصاویر، با قابلیت جستجوی آفلاین، امکان محاسبه فاصله هوایی میان دو نقطه، نمایش زمان و تاریخ‌های شمسی، قمری و میلادی، نمایش طول و عرض جغرافیایی مکان فعلی روی مرکز نقشه، نمایش جهت قبله مکان فعلی روی مرکز نقشه بخشی از امکانات این نرم افزار است.



نرم افزار شگفتی‌ها و عجایب هفتگانه دنیا، نرم افزار شگفتی‌های آسمان شب شامل آموزش نجوم، نرم افزار آموزش عکاسی حرفه‌ای و نرم افزار حسابداری ارسطو از جمله تولیدات دیگر این شرکت است که در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



برگزاری گارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در حوزه رسانه‌های دیجیتال



در حاشیه برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قم گارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی در حوزه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود که شرکت در این کارگاه‌ها و نشست‌ها برای عموم علاقه‌مندان رایگان بوده و به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره اعطا می‌شود که عناوین و اساتید این نشست‌ها و کارگاه‌ها شامل موارد زیر است.



نشست امنیت در فضای مجازی با عنوان آشنایی با راهکارهای ارتقا امنیت در استفاده از اینترنت با حضور کار‌شناس فضای مجازی مهندس احمد حاجی تراب، نشست اسلام هراسی و ایران هراسی در بازی‌های رایانه‌ای با عنوان آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای با حضور مدیر موسسه فرهنگی آرماگدون مهندس علی صابونچی، نشست مدیریت وب‌سایت‌های خبری نیز با عنوان آشنایی با شیوه‌ها و تکنیک‌های مدیریت وب‌سایت‌های خبری با حضور مدیر پایگاه تحلیلی‌ خبری تریبون مهندس محمد صالح مفتاح.



همچنین نشست آشنایی با فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال با عنوان آشنایی با سواد رسانه‌ای با حضور کار‌شناس فضای مجازی مهندس پدرام ملایری، نشست جهان نامرئی شبکه‌های اجتماعی با عنوان آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی مجازی با حضور مدیر مسؤول پایگاه تحلیلی خبری رویداد دکتر حسین بابازاده مقدم، نشست تکنیک‌های جستجوی پیشرفته دراینترنت با عنوان آشنایی با تکنیک‌های ارتقا کاربری در موتور‌های جستجو با حضور کار‌شناس فضای مجازی، مهندس مصطفی خادم المله، نشست راهبردهای دفاعی د رجنگ رسانه‌ای نیز با عنوان بررسی الزامات و چهارچوب‌های دفاع نرم رسانه‌ای با حضور مدیر گروه مطالعات رسانه مرکزرسانه‌های دیجیتال دکتر سید پویان حسین‌پور.



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مهدی بخشی

