عدم توجه به مناسب سازی در بسیاری از مسکن های مهر معلولان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیران در دوره آموزشی مناسب سازی سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری بیان کرد: از عمر مناسب سازی حدود سه دهه می گذرد اما شروع آن در سال 67 انجام آغاز شد.

وی گفت: تاکنون که حدود 9 سال از تصویب قانون جامع می گذرد اقداماتی انجام شده است که مهمترین آن مسیر طی کردن این موضوع مهم مناسب سازی در جامعه بوده است.



دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور بیان کرد: متاسفانه هر زمان که موضوع مناسب سازی مطرح شده است از بهزیستی خواسته اند این اقدام را انجام دهد.



وی گفت: یکی از مشکلات برای مناسب سازی مسیر تردد معلولان این است که مسیر حرکت به درستی طراحی نشده است.

امیران بیان کرد: ماه گذشته که دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور شکل گرفت پیگیری بسیاری برای مناسب سازی در کشور و اصلاح ماده هشت انجام شد.



وی گفت: باید به سمتی پیش رفت که هم نهاد های حاکمیتی در این زمینه عهده دار مسئولیت هایی شوند و هم بهزیستی جایگاه خود را در این خصوص بداند.



دبیرستاد مناسب سازی بهزیستی کشور بیان کرد: مناسب سازی حق همه افراد معلول است و نباید این افراد را به دلیل وضعیتی که دارند از حقوقشان محروم کرد.



وی گفت: با بررسی هویت اسلامی و ایرانی می بینیم در سال های دور نیز مناسب سازی تردد معلولان مورد توجه بوده است همانگونه که در تخت جمشید این امر مورد توجه قرار گرفته بود.



امیران بیان کرد: تنها بهزیستی موظف به استاندارد سازی نیست بلکه شورای شهر و شهرداری نیز در این امر دخیل هستند.

وی گفت: مجموعه ای بر اساس قانون تدوین شده است که در اختیار ادارات بهزیستی قرار می گیرد و اهداف، راهبردها و اقدامات در آن تبیین شده است.



دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور بیان کرد: هدف اولیه پیگیری اجرایی شدن مناسب سازی و تسهیل در رفت و آمد معلولان بر اساس قواعد و استانداردها است که بخش های مربوط به بهزیستی را سازمان پیگیری می کند.

همگرایی اقدامات استانی و ملی در خصوص مناسب سازی



وی گفت: همگرایی اقدامات استانی و ملی، پیگیری مستمر سلسله مکاتبات، آگاه سازی، فرهنگ سازی و حساس سازی از طریق قانون، استفاده فراگیر از ظرفیت های صداو سیما، توسعه تفاهم نامه ها به خصوص با دستگاه هایی که در قانون اسمی از آنها برده نشده است و لزوم شبکه سازی از اهداف ستاد مناسب سازی است.



پیگیری مناسب سازی واحدهای در حال ساخت



امیران ادامه داد: تشکیل ستادهای مناسب سازی در سطح ملی و کشوری با حضور اعضایی که در قانون بیان شده است، تشکیل کمیته مناسب سازی شهری، پیگیری اتمام مناسب سازی کلیه ابنیه، ارسال قوانین و ضوابط مربوط به مناسب سازی به کلیه ارگان ها و بخش ها، مکاتبه با وزارت کشور و شهرداری ها و همچنین دهیاری برای اجرای اصولی قانونی و پیگیری مناسب سازی واحدهای در حال ساخت توسط مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن از دیگر اهداف این ستاد است.



وی در پایان بیان کرد: متاسفانه در بسیاری از مساکن مهری که برای معلولان ساخته شده مناسب سازی انجام نگرفته است.

