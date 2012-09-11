  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۱۴

ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود در دانشگاه علوم دریایی چابهار آغاز به کار کرد

ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود در دانشگاه علوم دریایی چابهار آغاز به کار کرد

چابهار - خبرگزاری مهر: ستاد اجرایی استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برای دومین سال متوالی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اظهار داشت: این ستاد با هدف روان سازی و تسهیل فرآیند ثبت نام از دانشجویان در این دانشگاه آغاز به کار کرد.

عباس توان گفت: هشت کمیته در ابعاد مختلف شامل امنیت و حفاظت، حمل و نقل و خدمات، دانشجویی، پذیرش و ثبت نام، فرهنگی، تدارکات، مشاوره و بهداشت و تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را تشکیل می دهند.

وی افزود: با کمک کمیته های هشت گانه این ستاد همه امکاناتی که یک دانشجو برای انجام فرآیند ثبت نام در دانشگاه نیاز داشته باشد به صورت متمرکز در داخل دانشگاه قرار گرفته تا از این طریق از سردرگمی دانشجو در سطح شهر جلوگیری شود.

کد مطلب 1693888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها