ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود در دانشگاه علوم دریایی چابهار آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اظهار داشت: این ستاد با هدف روان سازی و تسهیل فرآیند ثبت نام از دانشجویان در این دانشگاه آغاز به کار کرد.

عباس توان گفت: هشت کمیته در ابعاد مختلف شامل امنیت و حفاظت، حمل و نقل و خدمات، دانشجویی، پذیرش و ثبت نام، فرهنگی، تدارکات، مشاوره و بهداشت و تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد استقبال از دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را تشکیل می دهند.

وی افزود: با کمک کمیته های هشت گانه این ستاد همه امکاناتی که یک دانشجو برای انجام فرآیند ثبت نام در دانشگاه نیاز داشته باشد به صورت متمرکز در داخل دانشگاه قرار گرفته تا از این طریق از سردرگمی دانشجو در سطح شهر جلوگیری شود.