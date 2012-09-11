محمد سعید اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صدها روستای جنوب سیستان و بلوچستان با وجود 100 خانوار جمعیت همچنان از نعمت برق محرومند و در خاموشی کامل بسر می ‌برند که باید هرچه سریع تر مشکل آنان حل شود.

وی گفت: با توجه به اینکه برق یکی از نیازهای مهم و ضروری در دنیای امروز است و بیش از 95 درصد زندگی روزمره به نوعی با برق مرتبط است، عدم وجود آن بسیاری از مشکلات را دامن می‌ زند.

وی با اشاره به اینکه امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی اکثر نقاط محروم روستایی و عشایری با هزینه‌های زیاد برق ‌رسانی شده ‌اند، افزود: با توجه به افزایش روستاها در این استان ضروری است متولیان نسبت به توسعه برق رسانی و تامین انرژی روستاهای فاقد برق در جنوب منطقه اقدام کنند.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان و بخش هایی از نیکشهر در مجلس بیان داشت: گرمای بالای 40 درجه سانتیگراد که نیمی از سال شهرها و روستاهای جنوب سیستان و بلوچستان را فرا می گیرد و افت ولتاژ برق در بیشتر روزها ساکنین این منطقه را دچار مشکل می کند.

وی گفت: تاکنون برای رفع مشکل افت ولتاژ برق در شهرستان های جنوب استان اقدامات مطلوبی انجام شده اما ضروریست متولیان نسبت به افزایش ظرفیت برق رسانی در منطقه اقدام و مشکل مردم را برطرف کنند.

وی افزود: در برآوردهای اولیه حوزه برق در بحث توسعه روستایی شهرستان نیکشهر، 15 کیلومتر فشار متوسط و 90 کیلومتر فشار ضعیف و نصب بیش از 60 ترانس بسیار ضروری است تا قسمتی از مشکلات مردم روستایی حل شود.