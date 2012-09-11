گرگان؛ سرزمین آبگینه های هفت هزار ساله

به گزارش خبرنگار مهر، گرگان سرزمین آبگینه های هفت هزارساله، دیار فخرالدین اسعد، حکیم میرفندرسکی، گذرگاه فرزند سینا و ... است که با همدلی صاحبدلان خردمند روزگار وصل خویش را باز می جوید.

20 شهریور ماه، روز گرگان نامگذاری شده است و این روز فرصتی است تا داشته های غنی فرهنگی و هنری این شهر تاریخی چند هزار ساله تبیین و بررسی شود و دلایل فراموشی سنت های کهن، مفاخر و ... آسیب شناسی شود.

جمعی از فعالان حوزه های فرهنگی و اجتماعی شامگاه دوشنبه در حاشیه بزرگداشت مراسم روز گرگان در چنار سبزه مشهد حضور یافتند و روز گرگان را گرامی داشتند.



این عده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر غنای فرهنگی و هنری گرگان خواهان توجه ویژه برای حفظ مواریث فرهنگی و تاریخی این شهر تاریخی شدند.

نصرت الله علیمی نویسنده نخستین کتاب کامپیوتر درایران گفت: روز گرگان برای من و همه گرگانی ها روز زایش امید و شادمانی وهمبستگی است.



وی اظهار داشت: روز گرگان، روزی که دست های من و و بذر آینده را در دل خاک سبز می نشاند تا از آن جوانه های سبز فردای بهتر بروید.

حامد اخوان فعال فرهنگی، اقتصادی و ورزشی شهر گرگان در خصوص روز گرگان گفت: از سال 56 در گرگان سکونت دارم و آرامش بسیار زیادی را که در این جمع دارم که درهیچ شهری تجربه نکرده ام.

وی اظهار داشت: خوبی های گرگان را دریک مورد نمی توان خلاصه کرد، مهمترین مشخصه شهر گرگان مردم این شهر است که با هم کاری ندارند و شما زیر ذره بین نگاه دیگران نیستید.

اخوان افزود: وجود اقوام مختلف در گرگان باعث شده است شما اهل هر قومیتی در این شهر باشید احساس راحتی داشته باشید.

صدیقه نصیری از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر گرگان نیز گفت: هر روزی که برای یک شهر نامگذاری شود حساس سازی برای آن منطقه است و حس قرابت و افتخار به آن منطقه می دهد.

وی ادامه داد: روز گرگان امسال خوب برگزار شد ولی به نظرم سال قبل وقتی آقای معطوفی درخصوص تاریخ گرگان و مفاخر این شهر صحبت کردند استقبال زیادی از این برنامه کردند و اطلاعات مفید زیادی به مردم دادند.

وی اظهارداشت: اگر ما به شهر خود افتخار می کنیم باید با مردم نیز مشورت کنیم و مردم می توانند در زمینه مدیریت شهری بسیار به مسئولان کمک کنند.

زینب احیایی کارشناس میراث فرهنگی که سالهاست خارج از گرگان فعالیت دارد، گفت: برنامه امسال روز گرگان برنامه خوبی بود اما کمی غیر منسجم بود مثلا اگر کسی را در این برنامه دعوت می کردند تا درخصوص تاریخچه گرگان صحبت می کرد برنامه حتما پربارتر می شد.

روز گرگان و برنامه آن به پایان رسید اما مشکلات و معضلات گرگان که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود همچنان پابرجاست گرگان شهری است که هم اکنون یک چهارم جمعیت استان را در خود جای داده است. این رشد عجیب محصول مهاجرت های زیادی است که به این شهر شده است.

امروز حاشیه نشینی، ترافیک، بی توجهی به اصول شهرسازی، پایین بودن سرانه های عمومی دغدغه دلسوزانی است که عدم رشد متناسب این شهر را درک می کنند. گرگان شهری است که تاریخ، هویت، شاخص های فرهنگی بالا و امکانات زیست متناسب در اختیار داشته و با بی تدبیری آنها به تهدید تبدیل کرده است.

تخریب بافت تاریخی، از بین رفتن گویش گرگان و تخریب منابع طبیعی از مواردی است که اگر از بین برود علاقه ای برای شهروندانش نمی ماند و باید با مشارکت شهروندان در امور شهری توسعه شهر گرگان را دوباره امیدوار بود.