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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۴۲

موسوی به مهر خبر داد:

8.5 میلیون دلار صادرات پسته سال 90 ورامین/ رشد 11 برابری صادرات پسته استان تهران

8.5 میلیون دلار صادرات پسته سال 90 ورامین/ رشد 11 برابری صادرات پسته استان تهران

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در فصل گذشته زراعی، صادرات پسته از ورامین هشت و نیم میلیون دلار یعنی حدود 10 و نیم میلیارد تومان بود که پیش بینی می شود امسال افزایش 20 درصدی داشته باشد.

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جشن برداشت پسته ورامین در باغات عباس آباد کریمخانی روستای حصارگلی شهرستان ورامین که عصر دوشنبه برگزار شد، افزود: سال 1384 میزان مساحت کشت پسته در ورامین یکهزار و 200 هکتار بود که از این مقدار زمین زیر کشت، سالانه 650 تن پسته تولید می شد.

وی تأکید کرد: سپس زمین های کشت شده پسته به حدود سه هزار و 500 هکتار رسید و در حال حاضر، میزان تولید نیز به بیش از دو هزار و 300 تن افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: به طور میانگین در باغ های پسته کشور از هر هکتار 800 تن پسته خشک برداشت می شود اما در ورامین این میزان بیش از یکهزار و 800 کیلوگرم است.

صادرات پسته استان تهران بیش از 11 برابر رشد داشته است

موسوی بیان داشت: صادرات پسته از استان تهران در مقایسه با سال 84 بیش از 11 برابر رشد داشته است.

وی افزود: توسعه کشاورزی در شهرستان ورامین با محدودیتهایی مواجه است که در این بین، کمبود آب زراعی از اهمیت بیشتری برخوردار است، به طوری که از 100 هزار هکتار اراضی قابل کشت، 50 هزار هکتار بدون استفاده باقی مانده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: کشاورزان با استفاده از روش های نوین آبیاری می توانند این کم آبی را مدیریت کنند و به همین دلیل است که اکنون بیش از هشت هزار هکتار از اراضی زراعی ورامین با استفاده از روشهای نوین آبیاری می شوند که باید این مقدار به دو برابر افزایش یابد.

کد مطلب 1693893

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