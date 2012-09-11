برنامه های هفته دفاع مقدس بخش مرکزی ورامین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه شامگاه دوشنبه با حضور برخی از مسئولان ادارات و نهادهای فرهنگی شهرستان و دهیاران بخش در محل بخشداری مرکزی این شهرستان برگزار شد.

بخشدار مرکزی ورامین در این جلسه به عداوت و دشمنی امروز استکبار با انقلاب اسلامی اشاره کرده و گفت: در برهه کنونی اگر دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی بیشتر از دوران دفاع مقدس نباشد، کمتر نیست.

سید رضا طباطبایی افزود: اما علیرغم این سنگ اندازی ها، جمهوری اسلامی هر روز قدرتمندتر از روز گذشته می شود و دلیل این ادعا، برگزاری باشکوه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران است.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این اجلاس مانند یک شیر دلاور، سیاستهای استکبار را به چالش کشیدند و از حقوق اسلام و مظلومان جهان دفاع کردند و نشان دادند که انقلاب عظیم اسلامی نمی گذارد امید مظلومان جهان به یأس تبدیل شود.

بخشدار مرکزی ورامین ادامه داد: دشمنان ادعا می کردند ایران منزوی شده است اما این اجلاس نه تنها نشان داد ایران منزوی نیست بلکه ثابت کرد که کشور عزیزمان کانون تعاملات سیاسی جهان است و میزبانی بزرگترین گردهمایی جهان پس از گردهمایی سازمان ملل متحد را بر عهده می گیرد.

وی اظهار داشت: روزی امام(ره) فرمودند "انقلاب اسلامی ایران، معجزه قرن بود"، هم اکنون پرتوهای آن معجزه بزرگ به طور ملموس مشاهده می شود.

اعلام برنامه های هفته دفاع مقدس بخش مرکزی ورامین

طباطبایی در خصوص برنامه های شاخص بخش مرکزی در ایام هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته یادواره های زیادی برگزار می شود که بسیاری از آنها خودجوش هستند و تقاضا از اعضای ستاد این است که در حد توان به این یادواره کمک مادی و معنوی کنند اما یک یادواره باشکوه به عنوان شاخص به یاد شهدای روستاهای حسین آباد و سعد آباد املاک در روستای حسین آباد برگزار می شود.

وی طراحی، چاپ و نصب پوستر ایثارگران بخش مرکزی و ساخت مستند تمام شهدایی که خانواده های آنها در بخش مرکزی هستند را از دیگر برنامه های مهم این ستاد خواند.

بخشدار مرکزی ورامین سپس برگزاری مانور تخریب و یادواره شهدای تخریب سراسر کشور در بخش قرچک را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش عمده ای از این برنامه کشوری که اجرای مانور آن است، در اقبالیه بخش مرکزی اجرا می شود که این امر می طلبد به طور جدی تر اقدام شده و در بحث انتقال افرادی که می خواهند برای مشاهده این مانور بروند و نیز اجرای آن کمک شود.