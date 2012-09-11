اولین پروژه مهر ماندگار باید سفرهای ریاست جمهوری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان ری افزود: یکی از کارهای خوبی که در شش ماه فعالیت بنده در شهرستان ری رخ داد، برگزاری انتخابات مجلس بود که سهم شهرستان ری بسیار شایسته و فوق العاده بود و بدون هیچ حاشیه ای از این مقطع به سلامت عبور کردیم.

وی تأکید کرد: در انتخابات مجلس نهم، آنچه را که تکلیف بود انجام داده و ساز و کارهای مناسبی را از قبل ایجاد کردیم و هیئت اجرایی، شعب و اعضای آن و کمیته های تخصصی شکل گرفت؛ در نهایت نیز تعامل خوبی بین هیئت نظارت و هیئت اجرایی وجود داشت و بحمدالله نتیجه آن چیزی بود که شما شاهد آن بودید.

فرماندار ویژه شهرستان ری ادامه داد: مردم شهرری سابقه حضور در صحنه های مختلف انقلاب را دارند و حضور در انتخابات صحنه پرشوری بود که رشد حضور قابل توجهی را در این مرحله داشتیم.

وی به نشست کشورهای عدم تعهد در تهران نیز اشاره و تصریح کرد: اتفاقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران افتاد، یک دستاورد فوق العاده است و با تمام دشمنی هایی که نظام سلطه و استکباری با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند ما موفق شدیم.

معاون استاندار تهران بیان کرد: این اجلاس از چنان اهمیتی برخوردار و موفقیت بزرگی بود که نصیب نظام جمهوری اسلامی شد و این همایش که با حضور 120 کشور چیزی حدود 7 هزار مهمان و خبرنگار برگزار شد، توانست در فضایی که از ابزارهای امنیتی و نظامی کمی برخوردار بود، تعداد زیادی مهمان اعم از سران، وزرا، کارشناسان و خبرنگاران را در محیطی امن داشته باشد.

وی تأکید کرد: برگزار این اجلاس ظرفیت فوق العاده ای داشت و شکست سنگینی برای آمریکا و نظام سلطه بود و همه میهمانان طی برگزاری این اجلاس به راحتی تردد می کردند و هیچ مشکلی نداشتند.

باقرنژاد با اشاره به نیرنگ و نقشه های دشمنان خاطرنشان کرد: تمام تلاش هایی که سردمداران کشورهای آمریکایی برای این که سران اجلاس را منصرف کنند و مخالفت خود را اعلام کنند به موفقیت نیانجامید و کشورهای زیادی در این اجلاس حضور داشتند.

وی یاد آور شد: نتایج این اجلاس غیر قابل پیش بینی بود و تمام پیشنهادات ارائه شده رئیس جمهور کشورمان بدون هیچ مخالفتی تصویب شد و تمام بندهای پیشنهادی نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید.

معاون استاندار تهران با اشاره به سفرهای استانی ریاست جمهوری افزود: در اواخر تیرماه سال جاری با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت که از سال گذشته در حال هماهنگی بود، سفر چهارم دولت به شهرستان ری انجام پذیرفت و با ستادی که تشکیل شد، هفت هزار نفر با رئیس جمهور، وزرا و معاونان دیدار داشتند و طی این سفر رئیس جمهور دو هدیه به ری اعطا کردند.

فرماندار ویژه شهرستان ری به سفر دوره چهارم احمدی نژاد به ری اشاره کرد و گفت: اصل سفر دوره چهارم رئیس جمهور به شهرستان ری این بود که رئیس جمهور پروژه هایی را که مؤثر و در توسعه شهرها اثر می گذارد و می تواند تا پایان این دولت به نتیجه برسد را در قالب طرح یا پروژه مهر ماندگار مطرح کند.

باقرنژاد تأکید کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور را باید مهم ترین پروژه های دولت و در رأس پروژه های مهر ماندگار بگذاریم و به نظر من تکرار نشدنی است و دولت دیگر نمی تواند این بازدیدها را با این کیفیت و سرعت داشته باشد.