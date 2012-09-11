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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۱

باقرنژاد:

اولین پروژه مهر ماندگار باید سفرهای ریاست جمهوری باشد

اولین پروژه مهر ماندگار باید سفرهای ریاست جمهوری باشد

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: اولین پروژه هایی که باید به عنوان پروژه مهر ماندگار ثبت شود، سفرهای استانی رئیس جمهور به بخش های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان ری افزود: یکی از کارهای خوبی که در شش ماه فعالیت بنده در شهرستان ری رخ داد، برگزاری انتخابات مجلس بود که سهم شهرستان ری بسیار شایسته و فوق العاده بود و بدون هیچ حاشیه ای از این مقطع به سلامت عبور کردیم.

وی تأکید کرد: در انتخابات مجلس نهم، آنچه را که تکلیف بود انجام داده و ساز و کارهای مناسبی را از قبل ایجاد کردیم و هیئت اجرایی، شعب و اعضای آن و کمیته های تخصصی شکل گرفت؛ در نهایت نیز تعامل خوبی بین هیئت نظارت و هیئت اجرایی وجود داشت و بحمدالله نتیجه آن چیزی بود که شما شاهد آن بودید.

فرماندار ویژه شهرستان ری ادامه داد: مردم شهرری سابقه حضور در صحنه های مختلف انقلاب را دارند و حضور در انتخابات صحنه پرشوری بود که رشد حضور قابل توجهی را در این مرحله داشتیم.

وی به نشست کشورهای عدم تعهد در تهران نیز اشاره و تصریح کرد: اتفاقی که در نظام جمهوری اسلامی ایران افتاد، یک دستاورد فوق العاده است و با تمام دشمنی هایی که نظام سلطه و استکباری با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند ما موفق شدیم.

معاون استاندار تهران بیان کرد: این اجلاس از چنان اهمیتی برخوردار و موفقیت بزرگی بود که نصیب نظام جمهوری اسلامی شد و این همایش که با حضور 120 کشور چیزی حدود 7 هزار مهمان و خبرنگار برگزار شد، توانست در فضایی که از ابزارهای امنیتی و نظامی کمی برخوردار بود، تعداد زیادی مهمان اعم از سران، وزرا، کارشناسان و خبرنگاران را در محیطی امن داشته باشد.

وی تأکید کرد: برگزار این اجلاس ظرفیت فوق العاده ای داشت و شکست سنگینی برای آمریکا و نظام سلطه بود و همه میهمانان طی برگزاری این اجلاس به راحتی تردد می کردند و هیچ مشکلی نداشتند.

باقرنژاد با اشاره به نیرنگ و نقشه های دشمنان خاطرنشان کرد: تمام تلاش هایی که سردمداران کشورهای  آمریکایی برای این که سران اجلاس را منصرف کنند و مخالفت خود را اعلام کنند به موفقیت نیانجامید و کشورهای زیادی در این اجلاس حضور داشتند.

وی یاد آور شد: نتایج این اجلاس غیر قابل پیش بینی بود و تمام پیشنهادات ارائه شده رئیس جمهور کشورمان بدون هیچ مخالفتی تصویب شد و تمام بندهای پیشنهادی نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسید.

معاون استاندار تهران با اشاره به سفرهای استانی ریاست جمهوری افزود: در اواخر تیرماه سال جاری با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت که از سال گذشته در حال هماهنگی بود، سفر چهارم دولت به شهرستان ری انجام پذیرفت و با ستادی که تشکیل شد، هفت هزار نفر با رئیس جمهور، وزرا و معاونان دیدار داشتند و طی این سفر رئیس جمهور دو هدیه به ری اعطا کردند.

فرماندار ویژه شهرستان ری به سفر دوره چهارم احمدی نژاد به ری اشاره کرد و گفت: اصل سفر دوره چهارم رئیس جمهور به شهرستان ری این بود که رئیس جمهور پروژه هایی را که مؤثر و در توسعه شهرها اثر می گذارد و می تواند تا پایان این دولت به نتیجه برسد را در قالب طرح یا پروژه مهر ماندگار مطرح کند.

باقرنژاد تأکید کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور را باید مهم ترین پروژه های دولت و در رأس پروژه های مهر ماندگار بگذاریم و به نظر من تکرار نشدنی است و دولت دیگر نمی تواند این بازدیدها را با این کیفیت و سرعت داشته باشد.

کد مطلب 1693897

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