استفاده نکردن از ایده های جوانان معضل پیش روی تئاتر است

حامد هوشیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش و فعالیت هنرمندان در تئاتر کنونی بیان کرد: غالبا نامهای ثابتی را می بینیم و گویی تئاتر فقط به همین چند نفر خلاصه شده و انگار که نامها از اندیشه ها مهم تر بوده و این مهمترین نکته و معضل است.

وی ادامه داد: تئاتر امروز کشور نیازمند استفاده از فکرهای نو و خلاق است زیرا ما در جریان زمان حرکت می کنیم، پس خود را نیز باید به روز کنیم؛ اینکه از چند کارگردانی که اسمشان را همیشه می شنویم، کار ببینیم معضل نیست؛ اصل قضیه این است که ما چرا از جوانها، فکرهایشان و خلاقیتهایشان استفاده نمی کنیم.

این منتقد تئاتر و سینما گفت: به ندرت بعد از مدتی، کاری از یک کارگردان جوان می بینیم که در آن خلاقیتی هم در زمینه اجرا و هم در زمینه نمایشنامه وجود دارد اما از طرف مرکز هنرهای نمایشی بنا به دلایلی غیرقابل قبول، رد می شود؛ سئوال اینجاست که آن جوان، اثر خلاقانه خود را کجا و برای چه کسانی باید ارائه دهد که این نکته مهم و تامل برانگیز است.

امروزه خلاقیت خریدار بیشتری در دنیا دارد

وی با طرح این پرسش که "نقش مرکز هنرهای نمایشی در این میان چیست؟" تأکید کرد: مگر نه اینکه امروزه خلاقیت خریدار بیشتری در کل دنیا دارد، پس چرا در ایران نباید به این جوانان و آثارشان احترام بگذاریم؟

هوشیاری اضافه کرد: همین جوانان چند صباح دیگر تبدیل به دکتر قطب الدین صادقی و دکتر خاکی هایی می شوند که آینده، نگاهشان به آنهاست، پس مدیران مراکز تئاتری باید به کمی تفکر در این رابطه توصیه شوند.

وی اظهار داشت: یکی از معضلات تئاتر که جایگاهش کمرنگ شده و حتی می توان گفت که نیست و نابود شده، استفاده از فکری جوان و خلاق است و در واقع این نکته را هم بگوییم که این جوانان مستعد روزی شاگردان همین اساتید به نام تئاتری بودند و آن اساتید نیز روزی خودشان شاگرد اساتید دیگری بودند، پس این چرخ می چرخد و همین جوانان نیز روزی خودشان استاد دانشگاه می شوند و شاگردانی تأثیر گذار بر تئاتر و هنر ایران، تحویل جامعه هنری می دهند.

حامد هوشیاری نویسنده و کارگردان ساکن شهرستان ری است که نمایشهایی چون "مگه توقول ندادی"، "سرباز فراری"، "آخرین سرم"، "یاد همسنگر"، "کاندیدا" و "زهرا" را در کارنامه خود دارد و همچنین نویسنده، کارگردان و تهیه کننده فیلمهای "مسافر قبله"، "راز قمقمه"، "هویت"، "طعم عشق" و "انتظار" است.

وی مسئولیت روابط عمومی حوزه هنری شهرری از ابتدای سال 91، امور اجرایی دبیرخانه سی امین جشنواره تئاترفجر در سال90، ناظرانتخاب آثاربخش خیابانی سی امین جشنواره تئاترفجر90، منتقد روزنامه بیست و نهم و سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر89 و90، کارشناس و منتقد برنامه نقد و بررسی سینما خانواده، مسئول هماهنگی جشنواره ومسئول دبیرخانه نخستین جشنواره سراسری تئاتر ماه در سال 82، مدیر نمایشگاه کتاب سی وششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در سال 85 و مدیرحلقه سینمای سرای کتاب فرهنگسرای دانشجو در سال ٨۶ را نیز در سابقه اجرایی خود دارد.