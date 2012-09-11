عملیات گسترده عمرانی و خدماتی در شهر پاکدشت آغاز شد

علی اصغر خراسانی که کمتر از 10 روز است به این سمت منصوب شده، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روکش آسفالت خیابان شهدای رحیمی(حد فاصل میدان قدس تا میدان پارچین) در مسیر رفت و برگشت،روکش آسفالت خیابان مدرس 2، آسفالت کوچه هنر شرقی و لطفی شرقی، آسفالت معبر شمالی آتش نشانی یبر، اصلاح و لکه گیری خیابان ولی عصر(عج) از جمله این پروژه هاست.

وی بیان داشت: ترمیم زیرسازی خیابان پشت اداره اطلاعات،جدولگذاری خیابان اصلی شهرک انقلاب و اجرای پازل به میزان 300 متر مربع، اجرای پیاده رو حد فاصل میدان نمک صالح تا میدان بسیج، جدولگذاری خیابان شهرداری تا مجتمع پارسیان و اجرای پازل، اجرای پازل خیابان اصلی امام رضا تا درب شرقی دانشگاهو پیاده رو سازی ضلع غربی بلوار شهدای قمی از دیگر پروژه هاست.

شهردار پاکدشت ادامه داد: اجرای پیاده رو سازی از میدان شهدای گمنام تا چهارراه کانال شهدای رحیمی، اجرای جدول انتهای خیابان شهید غربا، اجرای ترمیم جداول کوچه های اراضی دانشگاه، اجرای باکس در چهارراه خوش طینت، ترمیم جداول بلوار شهدای رحیمی، رنگ آمیزی جداول سطح شهر و بلوار امام رضا نیز از پروژه های عمرانی در دست اقدام این شهرداری است.

وی در زمینه زیباسازی شهر نیز به سه پروژه مهم اشاره کرد و گفت: ساماندهی تبلیغات در بلوار امام رضا و میادین سطح شهر، نقاشی دیوار مدارس و اماکن عمومی، نصب علائم ترافیکی و رنگ آمیزی مجدد خط کشی های مدارس و عابران پیاده از جمله اقدامات مهمی است که در حال اجراست.

دقت و سرعت توأم با بکار گیری دانش روز، هنر و زیبایی مورد توجه باشد

خراسانی در ادامه اظهار داشت: دقت و سرعت توأم با بکار گیری دانش روز و هنر و زیبایی و کیفیت مطلوب در اجرای پروژه ها باید توسط پیمانکاران مورد توجه جدی باشد.

وی با اشاره به تاریخ و فرهنگ و شایستگی های ممتاز شهروندان پاکدشتی، به خصوص پرونده درخشان آنها در دوران دفاع مقدس تأکید کرد: پروژه های اجرا شده به خصوص در حوزه المانهای شهری باید در شأن این فرهنگ و مردم عزیز باشد.

شهردار پاکدشت از پرسنل شهرداری درخواست کرد با در نظر گرفتن رضایت خداوند متعال و با جدیت در راه ساختن پاکدشتی شایسته تلاش کنند.

شهروندان و ارباب رجوع بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند

وی به تقویت واحد تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: باید شهروندان و ارباب رجوع بیش از گذشته مورد توجه قراربگیرند و امور قانونی آنها با دقت و سرعت توسط پرسنل شهرداری صورت گیرد و با رعایت مساوات و عدالت نسبت به همه شهروندان انجام وظیفه شود.

خراسانی همچنین با تأکید بر سیاستای تشویقی کاری خود گفت: پرسنل شهرداری باید با تلاش مضاعف خود در راستای رفع مشکلات مردم و توسعه شهر و ایجاد باقیات الصالحات حرکت کنند.

وی تصریح کرد: با توکل به خدا از لحظه لحظه مسئولیتم برای رفع مشکلات مردم استفاده خواهم کرد و با توفیقی که خدای متعال به بنده عنایت فرموده، خودم و تمام مسئولان خدوم و پرسنل شهرداری با تمام توان و فعالیت شبانه روزی و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، در راه آبادانی پاکدشت خدمت خواهیم کرد.

رویکرد جدی مدیریت شهری اجرای صحیح و مدون برنامه های فرهنگی است

وی بر اجرای برنامه های فرهنگی و ارتقای فرهنگ شهرنشینی و نشاط اجتماعی نیز تأکید کرد و بیان داشت: یکی از رویکردهای جدی مدیریت شهری جدید پاکدشت، اجرای صحیح و مدون برنامه های فرهنگی است.

شهردار پاکدشت با تأکید مجدد برتکریم ارباب رجوع، افزود: درب اتاق بنده هر روز بر روی مراجعان و شهروندان عزیز باز است و از نظرات نخبگان و دلسوزان در راستای عزت و توسعه پاکدشت استفاده خواهم کرد.