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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۸

حاجی ابراهیمی تاکید کرد:

لزوم شکل گیری تعامل های دانش بنیان در قم

لزوم شکل گیری تعامل های دانش بنیان در قم

قم- خبرگزاری مهر: دبیر اتاق تعاون استان قم بر لزوم شکل گیری تعامل های دانش بنیان در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حاجی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر قم بیان کرد: استان قم از جهت چاپ نشر رتبه دوم و از جهت چاپ و نشر مذهبی رتبه نخست را دارد.

وی گفت: حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی در استان قم می طلبد که تعامل های دانش بنیان در این استان شکل بگیرد.
 
دبیر اتاق تعاون استان قم بیان کرد: در استان قم پشتیبان بیشتر شغل های مهم تعاونی ها هستند.
 
شرکت تعاونی شخص محور است

وی گفت: تعاون یکی از هفت شاخه شرکت هایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده است با این تفاوت 6 مورد از آنها سهام محور هستند در حالی که شرکت تعاونی شخص محور است.
 
حاجی ابراهیمی بیان کرد: نمایشگاه دستاوردهای تعاون  مزیتهایی داشت که یکی این بود که در آن تولید کننده با مصرف کننده وارد مذاکره شدند.
 
وی گفت: باید مجموعه سازمان ها، اتاق تعاون و بانک ها با هم هماهنگ بوده و اختیارات استانی و کشوری را بسیج کنند تا آنچه مورد نیاز تعاونی ها است فراهم شود.
 
وجود هشت اتحادیه مسکن مهر در قم
 
دبیر اتاق تعاون استان قم بیان کرد: مسکن مهر دارای هشت اتحادیه است که پنج اتحادیه جدید و سه اتحادیه نیز قدیمی هستند.
 
وی گفت: با انجام تولید و صادرات، بسته بندی و ایجاد یک محصول قابل عرضه در بازار داخلی و خارجی با این رویکرد که جنسی مناسب با قیمتی مناسب تحویل داده شود بازار مصرف داخلی را توسعه خواهیم داد.
 
ایجاد نمایشگاه و تورهای تجاری در کشور های همسایه
 
حاجی ابراهیمی بیان کرد: در ماه های اخیر نمایشگاه و تور تجاری از تولیدکنندگان استان در بخش های مختلف تعاون در سلیمانیه عراق ایجاد خواهد شد.
کد مطلب 1693903

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