لزوم شکل گیری تعامل های دانش بنیان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حاجی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر قم بیان کرد: استان قم از جهت چاپ نشر رتبه دوم و از جهت چاپ و نشر مذهبی رتبه نخست را دارد.

وی گفت: حضور اساتید حوزوی و دانشگاهی در استان قم می طلبد که تعامل های دانش بنیان در این استان شکل بگیرد.



دبیر اتاق تعاون استان قم بیان کرد: در استان قم پشتیبان بیشتر شغل های مهم تعاونی ها هستند.



شرکت تعاونی شخص محور است





وی گفت: تعاون یکی از هفت شاخه شرکت هایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده است با این تفاوت 6 مورد از آنها سهام محور هستند در حالی که شرکت تعاونی شخص محور است.



حاجی ابراهیمی بیان کرد: نمایشگاه دستاوردهای تعاون مزیتهایی داشت که یکی این بود که در آن تولید کننده با مصرف کننده وارد مذاکره شدند.



وی گفت: باید مجموعه سازمان ها، اتاق تعاون و بانک ها با هم هماهنگ بوده و اختیارات استانی و کشوری را بسیج کنند تا آنچه مورد نیاز تعاونی ها است فراهم شود.



وجود هشت اتحادیه مسکن مهر در قم



دبیر اتاق تعاون استان قم بیان کرد: مسکن مهر دارای هشت اتحادیه است که پنج اتحادیه جدید و سه اتحادیه نیز قدیمی هستند.

وی گفت: با انجام تولید و صادرات، بسته بندی و ایجاد یک محصول قابل عرضه در بازار داخلی و خارجی با این رویکرد که جنسی مناسب با قیمتی مناسب تحویل داده شود بازار مصرف داخلی را توسعه خواهیم داد.



ایجاد نمایشگاه و تورهای تجاری در کشور های همسایه



حاجی ابراهیمی بیان کرد: در ماه های اخیر نمایشگاه و تور تجاری از تولیدکنندگان استان در بخش های مختلف تعاون در سلیمانیه عراق ایجاد خواهد شد.